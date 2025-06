Prijzengeld Libéma Open | Mannelijke tennissers verdienen stuk meer in Rosmalen dan vrouwen

Roland Garros is nog maar net afgelopen of een nieuw tennistoernooi staat voor de deur: de Libéma Open 2025. Van maandag 9 juni tot en met zondag 15 juni wordt het toernooi in Rosmalen gespeeld. De toptennissers en toptennissters strijden om duizenden euro's aan prijzengeld.

De échte wereldtoppers zijn niet aanwezig, maar er zijn genoeg Nederlandse tennissers te spotten. De Libéma Open in Rosmalen, ook wel bekend als het ATP-toernooi van 's Hertogenbosch, is na het ABN Amro-toernooi het grootste tennistoernooi dat in Nederland wordt gehouden.

Scheve verdeling

Er wordt een mannen- en een vrouwentoernooi gehouden. Het toernooi is onderdeel van de WTA/ATP250 Tour, de laagste klasse op het hoogste niveau. De '250' staat voor het aantal punten voor de wereldranglijst die de winnaars mogen bijschrijven. Dat heeft ook effect op het beschikbare prijzengeld.

Waar op grandslamtoernooien vrouwelijke en mannelijke tennissers voor hetzelfde aantal prijzengeld strijden, is dat op de Libéma Open niet zo. Sterker nog, er is sprake van een behoorlijk scheve verdeling. De winnaar bij de mannen wint een mooi bedrag van €107,490, terwijl de winnaar bij de vrouwen slechts €31,565 mag bijschrijven.

Prijzengeld Libéma Open - Mannen

Resultaat Prijzengeld Winnaar €107,490 Finalist €62,720 Halve finale €36,870 Kwartfinale €21,365 Laatste 16 €12,405 Eerste ronde €7,580

Prijzengeld Libéma Open - Vrouwen

Resultaat Prijzengeld Winnaar €31,565 Finalist €18,685 Halve finale €10,410 Kwartfinale €5,925 Laatste 16 €3,624 Eerste ronde €2,585

Nederlanders

De grote tennissterren slaan het grastoernooi van Rosmalen over. Titelverdediger Alex de Minaur haakte af door een blessure, net zoals de Nederlandse voormalig winnaar Tallon Griekspoor. De hoogstgeplaatste speler is de Rus Daniil Medvedev, nummer tien van de wereld. Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong verkregen een wildcard van de toernooi-organisatie.

Het deelnemersveld bij de vrouwen is relatief teleurstellend. Het 'uithangbord' is de als eerste geplaatste Ludmilla Samsonova, de nummer twintig van de wereld. In het vrouwentoernooi is er wel genoeg te genieten van Nederlandse speelsters. Suzan Lamens plaatste zich door haar ranking, terwijl Arianne Hartono, Anouck Vrancken Peeters en Anouk Koevermans een wildcard ontvingen. Daarnaast plaatste de 19-jarige Isis Louise van den Broek zich via de qualifiers.

Winnaars

De Australische tennisser De Minaur is de titelverdediger op de Libéma Open. Hij is niet aanwezig vanwege een blessure. Voor hem wonnen Griekspoor en Tim van Rijthoven het toernooi. Russin Liudmila Samsonova won het toernooi vorig jaar bij de vrouwen. Michaëlla Krajicek was in 2006 de laatste en enige Nederlandse die het toernooi op haar naam wist te schrijven.