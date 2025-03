Bijzondere steun voor Novak Djokovic in Miami: 'Als zij dat zegt, betekent het dat het fantastisch was'

Toptennisser Novak Djokovic bereikte dankzij de steun van twee tennislegendes de kwartfinales in Miami. De Serviër had na afloop van zijn klinkende zege (6-2, 6-2) op Lorenze Musetti niks dan lovende woorden voor zijn tegenstander, Serena Williams én een Argentijn, die zelfs in de spelersbox van Djokovic zat.

In zijn eerste reactie legde Djokovic richtte hij zich ook tot twee voormalige toppers, die op de tribune zaten tijdens zijn wedstrijd. "Hij begon de wedstrijd erg sterk", complimenteerde hij eerst zijn Italiaanse tegenstander. "Ik was wat trager. Ik wist dat als ik hem de tijd gaf, hij zijn slagen zou gaan raken. Hij beweegt graag over de baan. Het is een zeer getalenteerde speler, hij kan elke slag spelen. Het was erg lastig in het begin, in de eerste 7, 8 games."

'En dat voor het eerst'

Djokovic kreeg steun van Juan Martin Del Potro (36) en Serena Williams (43). "Het was geweldig om Delpo te zien. We zijn vrienden, pas daarna rivalen. Ik ben blij en dankbaar voor zijn steun. Hij zat in de spelersbox en dat voor het eerst. Ik zag ook Serena Williams. Tijdens een punt zag ik haar en vroeg ik of het oké was, waarop zij zei dat het niet slecht was. Als zij dat zegt, betekent het dat het fantastisch was, voor alle standaarden." vertelde Novak Djokovic met een lach.

Flink prijzengeld

De volgende tegenstander van Novak Djokovic is de Amerikaan Sebastian Korda, die in de achtste finales na een spannende driesetter de ervaren Fransman Gael Monfils uitschakelde. Djokovic is met het bereiken van de laatste acht al zeker van een flinke som prijzengeld. Hij krijgt sowieso al bijna 190.000 dollar, maar elke overwinning vanaf nu levert steeds meer geld op en dat schiet met stappen omhoog. Zo levert het bereiken van de halve finales al bijna 350.000 dollar op. Het Masterstoernooi van Miami winnen maakt hem 1,1 miljoen dollar rijker.

Extra beveiliging bij de vrouwen

Bij de vrouwen was het minder gezellig. Daar moest extra beveiliging geregeld worden na een incident met toptennisster Iga Swiatek. Het is het zoveelste incident in de afgelopen periode bij de vrouwen.