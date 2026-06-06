Mirra Andreeva won zaterdag voor het eerst in haar carrière een Grand Slam-titel. De Russische was heer en meester in de finale tegen Maja Chwalinska. Na afloop kwam Andreeva met een opvallende overwinningsspeech. Ze bedankte niet enkel de mensen die dicht bij haar staan, maar ook zichzelf.

De pas 19-jarige Andreeva versloeg in de finale de verrassende qualifier Maja Chwalinska uit Polen. Voor beide tennissters was het pas hun eerste grote finale. Andreeva gold als de torenhoge favoriet en maakte die status overtuigend waar: 6-2, 6-3. In haar dankwoord stal ze opnieuw de show door enkele opvallende uitspraken.

Dankwoord

De Russische begon nog netjes met het feliciteren van haar tegenstander, die als nummer 114 van de wereld voor een gigantische stunt had gezorgd door überhaupt in de finale te staan. "Gefeliciteerd Maya met deze geweldige drie weken", begon Andreeva. "Je hebt zoveel geweldige speelsters verslagen. Ik zou nu niet nog een keer tegen je willen spelen, want je bent echt een lastige tegenstander. In de toekomst hoop ik dat we nog veel finales tegen elkaar spelen."

Vervolgens richtte ze zich ook nog tot haar coach, oud-speelster Conchita Martinez en haar psycholoog. Daarna baarde ze opzien met een grappige uitspraak. "Sorry als het nu te lang duurt, maar ik wil nog één ding zeggen", begon Andreeva. "Tot slot wil ik mezelf bedanken." Dat is haar lijfspreuk, want ze deed het al eens eerder op Indian Wells. Bovendien droeg ze een zwart vest met de tekst 'I want to thank myself'. Maar er zat ook een kern van waarheid in.

Innerlijke strijd

De jonge Russin sprak openlijk over de soms lastige momenten die ze meemaakt. "Ik probeer iedere dag een beter mens en een betere speelster te worden. Daar geloof ik in", meende Andreeva, die vervolgens zeer eerlijk was. "Ik heb tijdens deze twee weken zoveel innerlijke demonen moeten overwinnen. Alleen ik weet hoe zwaar en zenuwslopend het soms was. Dus dank aan mezelf voor al het harde werk."

Andreeva steeg in elk geval naar de zesde plek op de WTA-ranking en mocht bovendien een enorm bedrag aan prijzengeld bijschrijven. Lang uitrusten zit er echter niet bij, want het grasseizoen staat alweer voor de deur. Over enkele weken is het alweer tijd voor de volgende Grand Slam, Wimbledon.

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