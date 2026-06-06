De Nederlandse tennisser Tim van Rijthoven (29) schreef in 2022 een van de opvallendste verhalen van die sportzomer. Als onbekende speler won hij zowaar het grastoernooi in Rosmalen, waarna hij direct erna tot de vierde ronde reikte op Wimbledon. Vier jaar later is hij al een tijdje gestopt met tennis. Wel lanceert hij een nieuw project.

Als nummer 205 van de ATP-ranking begon Van Rijthoven aan het Libéma Open van 2022. Vervolgens won hij vijf partijen op rij, waaronder van topspelers Taylor Fritz, Félix Auger-Aliassime en in de eindstrijd Daniil Medvedev. Vervolgens trok hij die droomvorm door op Wimbledon, waar hij in de achtste finale ook een setje pakte tegen levende legende Novak Djokovic.

Blessures bij Tim van Rijthoven

Maar blessures zorgen voor een ontsporing van het talent. Hij zou na Wimbleddon 2022 nog slechts twee partijen op ATP-niveau winnen. In 2023, 2024 en 2025 speelde hij in totaal slechts acht partijen, waarvan hij de laatste zes verloor. Gedesillusioneerd zette hij er in juli 2025 op 28-jarige leeftijd een punt achter.

Komende maandag begint een nieuwe editie van het grastoernooi in Den Bosch. Van Rijthoven, wiens carrière vervlochten is met het evenement, kiest daarom die datum om een nieuw hoofdstuk in zijn leven te lanceren. Hij begint een bedrijf: ATHLcode. Afgaande op de website biedt hij via ATHLcode tennistraining aan. Er staat: "Train, denk en leef negen weken als een toptennisser."

Techniek, mindset en fysiek

De negen weken zijn opgedeeld op basis van thema's. "Werk stap voor stap aan techniek, mindset en fysiek. Van fundamentals tot volledig match ready", aldus de onderneming. De negen thema's zijn groundstrokes, service en return, netspel, aanvallen, verdedigen, omschakelen, consistentie, variatie en spelen onder druk.

Naar het lichaam luisteren

In gesprek met de NOS vertelde Van Rijthoven dat zijn grootste reden om te stoppen was dat 'zijn lichaam niet voorbestemd was voor toptennis'. De oud-speler vindt dat hij 'meer naar zijn lichaam had moeten luisteren' en deed dat dus wel toen hij besloot te stoppen. Van Rijthoven heeft genoten van zijn tennisloopbaan, maar het heeft hem ook fysiek veel gekost. Zijn elleboog was uiteindelijk dermate belast dat hij moest stoppen.

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