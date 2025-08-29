Leandro Riedi nam het in de tweede ronde van de US Open op tegen Fransisco Cerúndolo. De Zwitser boekte een knappe overwinning, maar er gebeurde wel iets heel opmerkelijks tijdens het duel.

Het leek een makkelijke dag te worden voor de Cerúndolo, die voor het eerst de derde ronde van de US Open wilde bereiken. Hij was de grote favoriet tegen de onervaren Riedi, die slechts op plaats 435 van de wereldranglijst stond. De Argentijn kwam op een 6-3, 6-4, 2-0 voorsprong, maar verloor toen volledig de controle uit handen.

De Zwitser trok zowel de derde als de vierde set naar zich toe en dwong zo een beslissende vijfde set af. Daarin brak Cerúndolo nog in de derde game, maar dat bleek zijn laatste wapenfeit. Riedi won de vijf daaropvolgende games op rij tegen een gefrustreerde tegenstander en verzekerde zich van een van de mooiste zeges uit zijn carrière én zijn eerste plek in de derde ronde van een Grand Slam.

Toeschouwer

Maar tijdens de wedstrijd maakte Riedi iets bijzonders mee. Tijdens een changeover vlogen er woorden en beledigingen heen en weer tussen de speler en een toeschouwer. "Hou je mond!", riep Riedi hoorbaar terwijl hij water dronk. "Hij zit alleen maar te wedden en als ik verlies stuurt hij me berichten. Het is zo’n type. Haal hem weg, ik wil hem niet meer zien. Als ik verlies, stuurt hij me: ‘Ik hoop dat je moeder sterft.'"

Na afloop ging de Zwitser dieper in op de situatie tijdens de persconferentie. "Hij zat er al in de eerste ronde en riep vanaf het allereerste punt mijn naam", vertelde hij. "Ik dacht meteen: dat is een gokker. In de vierde set dacht ik: hij moedigt me nu wel aan, maar als ik deze wedstrijd verlies, gaat hij me op sociale media berichten sturen dat ik slecht ben en dat hij hoopt dat mijn moeder doodgaat."

Riedi wilde dan ook niks meer horen van de toeschouwer. "Zo iemand kan daar niet blijven zitten en zulke dingen wensen. Ik hoorde hem zelfs zeggen: ‘Kom op, geef niet op!’ Ik was zo geïrriteerd dat ik vroeg om hem eruit te zetten. Uiteindelijk hebben ze hem verwijderd; in ieder geval hoorde ik hem daarna niet meer."

In de derde ronde van de US Open neemt Riedi het op tegen Kamil Majchrzak.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.