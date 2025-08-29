Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De Duitser was in drie sets te sterk voor de Brit Jacob Fearnley: 6-4, 6-4, 6-4.

Zverev liet vanaf het begin zien dat hij sterker was. Hij pakte in de eerste twee sets al snel een break, waarna de Britse tennisser nog wel indrukwekkend terugvocht.

Ondanks een 2-0 achterstand in sets en een armblessure, redde Fearnley op spectaculaire wijze vijf matchpoints in de laatste set. Uiteindelijk moest hij toch buigen voor Zverev. "Alle lof voor hem", zei Zverev in het interview op de baan. "Hij begon ongelooflijk tennis te spelen. Ik maakte niet veel fouten, maar hij sloeg een paar fantastische punten. Hij maakte het einde nog spannend, maar ik ben blij dat ik door ben."

Met deze overwinning bereikt Zverev voor de zevende keer op rij sinds 2018 de derde ronde op Flushing Meadows. In 2022 moest hij het toernooi aan zich voorbij laten gaan vanwege een zware enkelblessure die hij opliep in de halve finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal. Voor een plek in de vierde ronde neemt hij het op tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime.

Auger-Aliassime

In de tweede ronde nam Auger-Aliassime het op tegen Roman Safiullin en begon meteen overtuigend. De Canadees won de eerste set eenvoudig met 6-1. In de tweede en derde set bood Safiullin meer weerstand en moesten tiebreaks de beslissing brengen, maar ook daarin trok Auger-Aliassime aan het langste eind. Eindstand: 6-1, 7-6(4), 7-6(5).

Ook Alex de Minaur en Tommy Paul plaatsten zich voor de derde ronde. Zij wonnen respectievelijk met 6-2, 6-4, 6-2 en 6-7, 3-6, 7-5, 7-5, 5-7.

Alles over US Open 2025

