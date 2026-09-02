De partij tussen Corentin Moutet en Dane Sweeny in de eerste ronde van de US Open is op opmerkelijke wijze geëindigd. De Fransman kreeg te maken met fysieke problemen, maar mocht niet zomaar opgeven.

Mouteut kampte in aanloop naar het grandslamtoernooi in New York al met een kwetsuur. Hij had last van een blessure aan zijn linkerpols en meldde zich daarom ook al af voor het masterstoernooi in Cincinnati.

De nummer 58 van de wereld bleek in zijn eerste partij op het hardcourt in New York nog niet helemaal hersteld. Hij bood nog wel veel weerstand tegen de Australiër Sweeny in de eerste twee sets, die hij verloor met 6-7(4) en 4-6. Bij een achterstand van 0-3 in de derde set, besloot hij dat het echt niet meer ging.

Opmerkelijk moment

Tock mocht hij de handdoek niet zomaar in de ring gooien. De 27-jarige was namelijk nog niet behandeld door een fysio. Moutet had Sweeny en de umpire al een hand gegeven en zijn uitschakeling geaccepteerd, toen er een toezichthouder bij werd gehaald. Die was het niet eens met de opgave.

Hij stond erop dat er een fysio werd gebeld, omdat Moutet anders niet kon opgeven. "Een bizar einde", wordt er geschreven op X. Pas nadat de situatie was beoordeeld door een fysiotherapeut, kon de Fransman zijn verlies nemen.

Looks like Moutet wasnt allowed to retire (?)



He shook hands with Sweeny and the umpire, but then the supervisor was called to the court and said he couldnt retire without being assessed by the physio, or at least what i got from the situation.



Bizarre ending. pic.twitter.com/Nag5OjeSqY — Tennis Masterr (@tennismasterr) September 1, 2026

Reputatie

Moutet staat er niet per se bekend als een goede verliezer. Hij heeft al een hele hoop rackets kapotgeslagen in zijn carrière. "Ik heb nooit begrepen waarom ik de slechterik ben als ik boos ben bij een nederlaag", zei hij onlangs over zijn reputatie in The Tennis Insider Club. "Volgens mij zijn de spelers die lachen na een verlies degenen die gek zijn."

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