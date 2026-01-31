Novak Djoković speelt zondag zijn elfde Australian Open-finale, met de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz als tegenstander in de strijd om de trofee. Dat men deze twee tennisgrootheden graag tegen elkaar ziet strijden, blijkt wel uit de prijzen van de tickets voor de finale in Melbourne.

Djoković heeft zijn vorige tien finales op de Australian Open allemaal gewonnen, terwijl Carlos Alcaraz strijdt voor zijn allereerste trofee in Melbourne. Het staat buiten kijf dat de tiende confrontatie tussen tennisgiganten garant staat voor spektakel en topklasse tennis. De Serviër leidt de onderlinge duels met 5-4.

Dure tickets

Geen wonder dus dat de ticketprijzen voor deze kraker de pan uit rijzen. Voor een plekje in de Rod Laver Arena op zondag moeten tennisfans minimaal 5.000 Australische dollars, oftewel 2.940 euro, neertellen. Dit zijn de goedkoopste resterende tickets voor de aanstaande finale.

Ter vergelijking: de oorspronkelijke prijs voor de goedkoopste tickets lag rond de 700 euro. Toen de finalisten bekend werden, schoot de laagste prijs voor de overgebleven kaarten omhoog naar zo'n 1.120 euro. Vorig jaar waren tickets voor de finale tussen Alexander Zverev en Jannik Sinner nog te vinden voor 450-500 euro.

Vrouwenfinale

Bij de vrouwen ging de finale tussen nummer één van de wereld Aryna Sabalenka en voormalig Wimbledon-winnares Elena Rybakina. Het werd een spannende strijd tussen de Belarussische en in Rusland geboren Kazachse. In 2023 stonden deze twee ook al tegen elkaar in de finale in Melbourne en toen was Sabalenka de sterkste. Ditmaal was de wraak zoet voor Rybakina, want zij was met 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) te sterk.

Hoewel Sabalenka flink baalde van de nederlaag in de finale, net als vorig jaar, kon ze er na afloop toch een beetje om lachen. De Belarussische richtte zich tot haar team en stelde 'dat zij wel moesten genieten van haar verloren finales, omdat ze bij haar bleven'.