Elena Rybakina is zaterdag de winnares van de Australian Open geworden. De Kazachse tennisster was in de finale met 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) te sterk voor Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld. De Belarussische kon er na afloop wel om lachen, maar baalde ook flink.

Na de laatste slag was Sabalenka sportief en feliciteerde ze de winnares van het toernooi. Vervolgens daalde de nederlaag in en zat ze even flink te balen. Die emoties waren iets gezakt tijdens haar interview na afloop van de finale.

"Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik sprakeloos ben momenteel", begint de balende Sabalenka. "Ik zal proberen niemand te vergeten. Allereerst natuurlijk mijn felicitaties aan Elena. Een geweldig toernooi met ongelofelijk tennis. Gefeliciteerd aan jou en je team voor een waanzinnige prestatie." De twee speelden in 2023 ook al in de finale in Melbourne tegen elkaar. Toen was Sabalenka wel de sterkste.

'Hopelijk lukt het volgend jaar wel'

Vervolgens bedankt Sabalenka iedereen die het toernooi mede mogelijk heeft gemaakt. "Ik hou ervan om hier te spelen, want de support is altijd fantastisch. Ik heb er altijd zin in om hier te komen. Laten we hopen dat volgend jaar een beter jaar is voor mij hier. Dank gaat uit naar mijn team, omdat ze er altijd voor me zijn. Het lijkt wel alsof jullie het leuk vinden dat ik finales verlies", kan er toch een lachje vanaf bij de Belarusissche. "Gelukkig win ik ze ook soms, dus laten we het beste hopen. Volgend jaar gaat die van ons worden. Dank jullie wel."

Kazachse hoek

Natuurlijk kwam ook de bescheiden winnares aan het woord. Rybakina richtte zich ook eerst op haar tegenstander uit de finale. "Het is moeilijk om de goede woorden te vinden, maar natuurlijk wil ik eerst Aryna feliciteren en bedanken voor haar goede resultaten van de afgelopen jaren. Ik weet dat het zwaar is nu, maar ik hoop echt dat we samen meer finales zullen spelen. Daarnaast ook de complimenten naar je team, want je verbetert jezelf steeds meer."

Rybakina wilde vooral een bepaalde hoek in het stadion bedanken. "Daar kwam veel support vandaan. Iedereen die mee heeft geholpen aan het organiseren van dit toernooi: dankjewel. Ik hou ervan om hier te komen dus dank jullie wel daarvoor. Tot slot wil ik mijn team bedanken. Zonder jullie was dit niet gelukt We hebben momenteel veel aan ons hoofd en ik ben er echt trots op dat we dit resultaat hebben weten te boeken. Hopelijk kunnen we zo verdergaan dit jaar en ben ik niemand vergeten haha."

De in Rusland geboren Kazach analyseerde even later de wedstrijd. "Het is een opluchting na zo'n intense wedstrijd. In de derde set dacht ik niet dat ik het om kon draaien, maar ik bleef vechten. Er kwamen kansen en ik ben nu zo blij. Drie jaar geleden was ik heel dichtbij en nu kan ik eindelijk deze prijs omhooghouden."