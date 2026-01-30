Novak Djokovic en Jannik Sinner speelden een kraker van een halve finale bij de Australian Open. En net toen het kookpunt werd bereikt, in de slotfase van de slotset, schakelde tv-zender Eurosport plots en onaangekondigd over naar wielrennen.

Terwijl tienvoudig winnaar Djokovic en titelhouder Sinner zwoegden in Melbourne, besloot iemand bij Eurosport dat het hoog tijd was voor de koers Trofeo Serra Tramuntana, die deel uitmaakt van de reeks Vuelta a Mallorca.

Waarom?

Op social media barstte een bommetje los. Talloze tenniskijkers waren verbaasd en verontwaardigd. Waarom was de tennispartij niet meer te zien, waarom werd er geen enkele mededeling gedaan en waarom voor een schijnbaar niet heel belangrijke wielerkoers?

De Telegraaf weet waar het bij Eurosport mis is gegaan. De twee halve finales in het mannen enkelspel bij de Australian Open waren beide marathonsessies. Samen duurden ze een kleine 10 uur. Daar had Eurosport niet op gerekend. De wielerkoers was ingepland voor 15.15 en in de computers was het zo afgestemd, dat het signaal vanuit Mallorca automatisch de zender zou overnemen.

Woede

Echter was de tweede halve finale dus nog bezig. Zo kon het gebeuren dat tennis werd ingeruild voor wielrennen. Het duurde vervolgens ook tamelijk lang voordat het tennis weer terugkeerde. Veel kijkers hadden het wachten toen al opgegeven, getuige diverse berichten waarin mensen melden dat ze het slot helemaal niet meer gezien hebben.

Hoe kunnen jullie nu in godsnaam halverwege 5e set, halve finale #AustralianOpenlive de uitzending beëindigen... wat is dit voor waanzin! — Metseflets (@metseflets) January 30, 2026

Remco Evenepoel

Het gevolg van dit heen en weer switchen is dat liefhebbers van de koers ook een stuk van de wedstijd hebben gemist. Wielrenner Remco Evenepoel heeft daarin een dag na de zege in de ploegentijdrit ook zijn eerste individuele zege voor zijn nieuwe ploeg Red Bull-Bora-hansgrohe geboekt. De 26-jarige Belg won na een solo van ruim 50 kilometer de Trofeo Serra Tramuntana op het Spaanse eiland Mallorca.

Evenepoel demarreerde met nog 56 kilometer te gaan en bouwde zijn voorsprong steeds verder uit. De Portugees António Morgado kwam na 1.42 minuut als tweede over de streep. Christian Scaroni uit Italië werd derde.

