Botic van de Zandschulp blijft worstelen met vorm: Nederlander direct eruit bij Franse Challenger

Botic van de Zandschulp is nog altijd zoekende naar zijn vorm. Voor de Nederlander is 2024 tot nu toe een behoorlijk tegenvallend jaar. Na een kleine opleving op het masterstoernooi van Madrid vloog Van de Zandschulp er direct uit op een Challenger in Frankrijk. Thuisspeler Arthur Rinderknech won met 6-4, 6-7 (7), 6-3.

Rinderknech staat 38 plekken hoger dan Van de Zandschulp, die inmiddels de nummer 115 van de wereld is. De Fransman brak de Nederlander meteen in de eerste set en dat was ook genoeg om op 1-0 voorsprong te komen. In de tweede set werkte Van de Zandschulp drie matchpoints weg, maar in de beslissende set was Rinderknech de sterkste.

De 28-jarige Van de Zandschulp deed mee in het Franse Aix-en-Provence omdat hij vorige week al in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Madrid sneuvelde. Hij werkt toe naar Roland Garros, dat eind mei begint. Voor dat toernooi hoeft Van de Zandschulp zich niet te kwalificeren, aangezien de plaatsingslijst als was opgemaakt voordat de Nederlander uit de top honderd donderde.

Vrije val

Van de Zandschulp piekte in augustus 2022 met een 22e plek op de wereldranglijst. Daarna zakte hij steeds verder weg. Hij werkte samen met verschillende coaches, maar is inmiddels weer terug bij Peter Lucassen, met wie hij eerder succesvol samenwerkte. Van de Zandschulp moet aan de bak om terug te keren bij de beste honderd spelers ter wereld, anders moet hij zich voor grandslams zien te plaatsen via een kwalificatietoernooi.