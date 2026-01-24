Nederlandse tennisser Botic van de Zandschulp stond in de derde ronde van de Australian Open een loodzware opgave te wachten. Hij nam het op tegen wereldtopper Novak Djokovic en zorgde voor frustratie bij de Serviër, die dat op opmerkelijke wijze uitte.

Djokovic won de eerste set met 6-3 en kwam in de tweede set al snel op 3-0-voorsprong. Van de Zandschulp had last van zijn schouder en vroeg op dat moment om een medische timeout. Hij werd behandeld en kreeg pijnstilling.

Dat leek meteen te helpen, want de Nederlander won de twee daaropvolgende games. Dat leidde zichtbaar tot frustratie bij de nummer vier van de wereld. Djokovic sloeg geïrriteerd de bal richting een van de ballenjongens.

De toptennisser had direct door dat hij fout zat en durfde de umpire niet eens aan te kijken voordat het spel werd hervat. Bij het wisselen tussen de games werd hij vervolgens alsnog aangesproken op zijn gedrag.

Uiteindelijk won hij de tweede set nog met 6-4. Volg de rest van de partij in het liveblog hieronder:

Reuzendoder

Van de Zandschulp heeft al een reputatie als reuzendoder. De twee tennissers kwamen elkaar vorig jaar tegen op het masterstoernooi van Indian Wells en toen was het Van de Zandschulp die aan het langste eind trok. Eerder wist de Nederlander ook Carlos Alcaraz te verslaan op de US Open van 2024. Bovendien maakte hij een einde aan de carrière van Rafael Nadal door van hem te winnen in de Davis Cup dat jaar.

