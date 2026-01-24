Toptennisser Jannik Sinner lijkt van uitschakeling te zijn gered in zijn partij tegen Eliot Spizzirri in de derde ronde van de Australian Open. De Italiaan had het erg zwaar in Melbourne, maar mocht volgens een opvallend protocol alle tijd nemen om te herstellen. Dat vinden veel tennisfans maar oneerlijk.

Het ging mis voor Sinner in de derde set. De stand was 1-1 in sets, en Spizzirri had net een break geplaatst voor 3-1. Vlak daarvoor had de Italiaan een medische time-out aangevraagd vanwege kramp in zijn kuit, waarna hij ook nog eens meerdere keren in een handdoek moest overgeven.

Sinner verloor de game en keek tegen een 3-1 achterstand aan, toen de scheidsrechter de wedstrijd plotseling onderbrak vanwege de extreme hitte. In Melbourne was het zo'n 40 graden Celsius, op de baan nog heter. De regels schrijven voor dat wedstrijden bij dergelijke temperaturen onderbroken kunnen worden om het dak te sluiten op banen waar dit mogelijk is.

Sinner strompelde met moeite naar de kleedkamer, op dat moment nog steeds met 3-1 achter. Spizzirri schudde zijn hoofd, want het was hem duidelijk dat de pauze zijn momentum zou breken en de Italiaan juist zou helpen. En zo geschiedde: direct na de onderbreking wist Sinner de break terug te pakken en de stand gelijk te trekken naar 3-3. Hij won de set met 6-4 en de daaropvolgende ook, waardoor hij toch nog naar de volgende ronde gaat.

'Walgelijk'

Veel kijkers zijn het daar niet mee eens. Op sociale media is veel ophef ontstaan rond de reglementen. "Vinden andere tennisfans dit ook walgelijk?", vraagt iemand zich af op X. "Sinner kon niet meer bewegen en stond op het punt van opgeven als ze het dak niet dicht hadden gedaan. Dit is vreselijk. Zelfs de commentatoren zijn razend. Er is geen eerlijk spel tijdens deze editie van de Australian Open." Veel kijkers vinden dat Sinner te veel beschermd wordt.

Bestolen

Britse oud-tennisser Mark Petchey vond dat de Amerikaanse Spizzirri is 'bestolen' van een overwinning door de nummer twee van de wereld. "Hij ging bijna ten onder, maar kreeg een reddingsvest toegegooid", zei commentator Brad Stine.

