Het eerste grandslamtoernooi van het jaar staat weer op het punt van beginnen. Toptennissers van over de hele wereld maken zich op voor de Australian Open. Het toernooi is lucratiever dan ooit. Er valt dit jaar namelijk meer prijzengeld te winnen dan op het prestigieuze Wimbledon.

De Australian Open vindt dit jaar plaats van 18 januari tot en met 1 februari in Melbourne Park. Jannik Sinner en Madison Keys keren terug om hun in 2025 veroverde titels te verdedigen. Voor Nederland doen sowieso Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Tallon Griekspoor en Suzan Lamens mee.

Forse stijging in prijzengeld

Zij horen de kassa al rinkelen. De Australische Tennisfederatie heeft namelijk een spectaculaire stijging van 16% aangekondigd in het prijzengeld voor de Australian Open. Het totale prijzengeld bedraagt dit jaar maar liefst 111,5 miljoen Australische dollar (ongeveer 64 miljoen euro), waarmee het toernooi Down Under Wimbledon (ongeveer 61,8 miljoen euro) voorbijstreeft.

Als gevolg hiervan ontvangen de winnaars van het enkelspel elk 4,15 miljoen Australische dollar (ongeveer 2,4 miljoen euro), een stijging van 19% ten opzichte van 2025, toen ze 3,5 miljoen Australische dollar (ongeveer 2 miljoen euro) kregen.

'Tennis is duurzaam voor alle deelnemers'

Craig Tiley, de voorzitter van Tennis Australia, is dan ook heel trots op de forse stijging in het prijzengeld, zo meldt hij aan de Britse krant The Guardian. "Deze stijging van 16% toont onze toewijding om tenniscarrières op elk niveau te ondersteunen. Vanaf 2023 hebben we het prijzengeld in de kwalificaties met 55% verhoogd en meer voordelen voor spelers geboden, waardoor we ervoor zorgen dat professioneel tennis duurzaam is voor alle deelnemers."

Bizarre prijzenpot

Dit zijn de bizarre prijzenpotten van de Australian Open dit jaar, inclusief de procentuele stijging ten opzichte van vorige editie. Het prijzengeld voor de mannen is hetzelfde als voor de vrouwen. De bedragen zijn in Australische dollar (1 Australische dollar = 0,57 euro):