Botic van de Zandschulp stond bij de Australian Open niet tegen de minste tennisser. De Nederlander verloor van levende legende Novak Djokovic: 6-3 6-4 7-6 (4). Maar het scheelde een haartje of Djokovic werd gediskwalificeerd.

De 38-jarige Djokovic vierde zijn vierhonderdste zege op een grand slam in een volgepakte Rod Laver Arena. De als vierde geplaatste Serviër wil in Melbourne voor de 25e keer een grandslamtoernooi winnen.

Ballenmeisje

In de tweede set sloeg Djokovic uit frustratie een bal lukraak weg. Op een centimeter of 30 na miste de bal een ballenmeisje. Zou zij wel zijn geraakt door de bal, dan zou Djokovic uit het toernooi zijn gezet. Maar hij kreeg nu niet eens een officiële waarschuwing.

"Een apart moment. Ik weet niet waarom hij plotseling zo gefrustreerd was", zegt Van de Zandschulp tegen De Telegraaf. "Het scheelde heel weinig. Het maakt niet uit, maar het is raar dat hij er geen waarschuwing voor krijgt."

'Hij zat overal bij'

Van de Zandschulp was tevreden met zijn niveau. "Ik heb goed gespeeld vanaf halverwege de tweede set. Ik heb mijn kansen gehad in de derde set, maar op die setpunten speelde hij twee goede punten. Djokovic begon ongelooflijk goed. Hij miste bijna niks. Hij gaf me helemaal niks. Ik serveerde best aardig, maar vooral in de beginfase van de wedstrijd zat hij overal bij."

Hitte

Het was 37 graden in Melbourne toen de wedstrijd om 19.15 uur plaatselijke tijd begon. Beide spelers hadden weinig last van de extreme hitte omdat het dak van de Rod Laver Arena dicht bleef. Van de Zandschulp miste in de eerste set bij een stand van 1-1 een kans om de opslagbeurt van Djokovic te winnen en zag de als vierde geplaatste Serviër vervolgens uitlopen naar een voorsprong van 4-1 en 6-3.

De 30-jarige Van de Zandschulp liet zich bij een achterstand van 3-0 in de tweede set behandelen aan zijn rechterschouder. Vervolgens knokte de rechtshandige tennisser zich terug naar 3-2. Van de Zandschulp ging beter spelen, maar verloor de tweede set met 6-4. Djokovic liet zich bij een achterstand van 2-1 in de derde set behandelen aan een blaar. Met een pleister onder zijn rechtervoet verloor hij zijn opslagbeurt (3-1). De Serviër kwam terug tot 3-3 en overleefde twee setpunten voordat hij de tiebreak won.

Nederladers

Van de Zandschulp was de laatste Nederlander in het enkelspel van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen na nederlagen van Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Suzan Lamens. Djokovic verloor vorig seizoen in Indian Wells van Van de Zandschulp, die ook al eens stuntte tegen Carlos Alcaraz en Rafael Nadal.

Van de Zandschulp was 3,5 jaar geleden de nummer 22 van de wereldranglijst, maar verloor vorig jaar het plezier in zijn favoriete sport. Met Raemon Sluiter als coach wil de huidige nummer 75 van de wereld de weg naar boven vinden. Van de Zandschulp begon goed aan de Australian Open met overwinningen op de Amerikaan Brandon Nakashima (6-3 4-6 7-6 7-6) en de Chinees Shang Juncheng (7-6 6-2 6-3).

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.