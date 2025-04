Botic van de Zandschulp profiteert van gelukje: toptennisser verdient duizenden euro's op geliefde locatie

Botic van de Zandschulp verloor zondag in de kwalificaties in München, maar mocht door een afmelding toch meedoen aan het hoofdtoernooi van zijn geliefde evenement. De Nederlander, in 2022 en 2023 verliezend finalist, profiteerde optimaal door in de eerste ronde van voormalig wereldtopper Roberto Bautista Agut te winnen: 6-4, 3-6, 6-4. Het levert Van de Zandschulp ook een financiële opsteker op.

Van de Zandschulp werd vorige maand in Indian Wells al een keertje toegelaten tot het hoofdtoernooi als lucky loser en dat overkwam hem in Duitsland dus opnieuw. Net als toen profiteerde hij optimaal. In Indian Wells versloeg hij Novak Djokovic en in München was hij te sterk voor een andere grote naam in het tennis.

Van de Zandschulp trof in de eerste ronde Bautista Agut. De Spanjaard is inmiddels de nummer 54 van de wereld, maar was enkele jaren geleden nog een tijdje in de top 10 terug te vinden. Hij won in zijn carrière al twaalf titels en haalde in 2019 de halve finales op Wimbledon.

Weerbare Van de Zandschulp

De Nederlander won twee jaar geleden hun enige eerdere ontmoeting en was dan ook niet onder de indruk van Bautista Agut. Het ging lange tijd gelijkop, maar bij een 5-4 voorsprong plaatste Van de Zandschulp de beslissende break van de eerste set. Hij had de kans om door te drukken toen hij bij een 3-3 stand in de tweede set twee kansen had om de Spanjaard te breken, maar dat liet hij na. Dat gaf Bautista Agut kracht en de ervaren tennisser won vier games op rij.

Van de Zandschulp, die in 2022 en 2023 de finale haalde in München, verloor enkele weken geleden in Boekarest tegen Richard Gasquet de laatste set met 6-0, maar deze keer wist hij bij de les te blijven. De nummer 89 van de wereld brak zijn tegenstander op 2-2 en kwam daarna niet meer in de problemen in zijn eigen servicegames.

Zware tweede ronde

Van de Zandschulp zal later deze week flink aan de bak moeten in de tweede ronde. Hij speelt daarin namelijk tegen de als tweede geplaatste Ben Shelton. Toch liggen er kansen voor Van de Zandschulp, want de Amerikaanse nummer 15 is geen gravelspecialist en ontsnapte in de eerste ronde aan uitschakeling. Shelton moest tegen de Kroaat Borna Gojo (410e op de wereldranglijst) drie matchpoints wegwerken.

Financiële meevaller

De Nederlander zou door zijn nederlaag in de kwalificaties eigenlijk met 9.995 euro aan prijzengeld genoegen moeten nemen, maar doordat hij nu de achtste finales heeft gehaald, krijgt hij sowieso 36.560 euro op zijn bankrekening.