Roland Garros kent dit jaar heel veel verrassingen, maar de grootste van allemaal is de Poolse Maja Chwalinska. De nummer 114 van de wereld plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en staat daar donderdag in de halve finales. De 24-jarige Chwalinska weet niet wat haar overkomt in Parijs en dat zal helemaal het geval zijn als haar prijzengeld gestort gaat worden.

Chwalinska is een generatiegenoot van Iga Swiatek en samen haalden ze in 2017 zelfs de dubbelfinale van het juniorentoernooi op de Australian Open. In de jaren daarna bleek er echter een groot verschil tussen beide speelsters te zitten. Swiatek won zes grandslamtitels, waarvan vier op Roland Garros, en stond ook een tijd op de eerste plek van de wereldranglijst. Ondertussen lukte Chwalinska vooralsnog niet eens om de top 100 van de ranking te bereiken.

Sprookje op Roland Garros

Daar gaat na haar geweldige run in Parijs echter verandering in komen. De nummer 114 van de wereld plaatste zich voor het hoofdtoernooi van Roland Garros door in de laatste kwalificatieronde van de Nederlandse Suzan Lamens te winnen. Daarna lijkt ineens alles te lukken, want na vijf zeges op rij staat ze donderdag voor het eerst in de halve finales van een grandslamtoernooi.

Het is nu al zeker dat ze een reuzensprong op de ranglijst gaat maken. Chwalinska zal aanstaande maandag sowieso de nummer 30 van de wereld zijn. Bij het halen van de finale komt ze zelfs op plek 21 uit en als ze dan ook de titel wint, zal ze plotseling bij de top 15 van de wereld horen.

Het zijn bizarre weken voor Chwalinska, die nu dus al bijna drie weken in Parijs vertoeft. Dat zorgde nog voor de nodige problemen, want na haar zege in de derde ronde liet ze optekenen dat ze niet wist of ze genoeg geld zou hebben om de kosten voor een langer verblijf in de Franse hoofdstad te betalen. Gelukkig sprong een sponsor van Swiatek bij en hoefde ze zich daar geen zorgen over te maken.

Meer prijzengeld dan in haar hele loopbaan

Ook de komende tijd zal dat geen probleem zijn voor Chwalinska, want ze kan binnenkort een enorm bedrag aan prijzengeld op haar rekening verwachten. Het halen van de halve finales is goed voor liefst 750.000 euro. Een finaleplek levert 1,4 miljoen op en het winnen van het toernooi zou haar zelfs 2,8 miljoen bezorgen.

Dat bedrag van 750.000 euro is overigens meer dan Chwalinska in haar hele loopbaan voor Roland Garros heeft verdiend. De Poolse ontving volgens de officiële website van de WTA namelijk 864.030 Amerikaanse dollars. Omgerekend is dat 744.240 euro. Chwalinska heeft in één toernooi dus meer bij elkaar geslagen dan in de eerste jaren van haar loopbaan.

Halve finales

Chwalinska kan haar toernooi nog mooier gaan maken, maar dan moet ze donderdag wel afrekenen met Diana Shnaider in de halve finale. De Russische won in de vorige ronde verrassend van Aryna Sabalenka. De andere halve finale gaat tussen Marta Kostyuk uit Oekraïne en Mirra Andreeva uit Rusland.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover