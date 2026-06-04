Alex Corretja stond in 1998 en 2001 in de finale van Roland Garros en de Spanjaard was voor iedere andere tennisser in die tijd dan ook een gevreesde tegenstander. Hij kon dus met name op gravel goed uit de voeten en op het grandslamtoernooi in Parijs dreef hij zelfs Richard Krajicek tot wanhoop in wat voor de Nederlandse tennislegende zijn laatste partij ooit op Roland Garros was.

Corretja, tijdens Roland Garros analist voor Eurosport, hoeft niet lang na te denken als hem in gesprek met Sportnieuws.nl gevraagd wordt of hij nog weet tegen welke Nederlander hij in zijn loopbaan ooit op het gravel in Parijs heeft gespeeld. “Natuurlijk herinner ik me dat nog, want ik versloeg Richard Krajicek op Court 1 (het vierde stadion in Parijs, red.)”, reageert hij.

'Eén van mijn beste wedstrijden ooit'

De Spanjaard moet even geholpen worden dat het in de derde ronde in 2000 gebeurde, maar van de wedstrijd zelf blijkt hij nog erg veel te weten: “Het was mooi, want ik heb alleen daar tegen hem gespeeld en ik herinner me dat ik geweldig speelde”, aldus Corretja.

Het is volgens de tweevoudig finalist in Parijs zelfs één van zijn beste partijen ooit: “Ik wist niet zeker of ik het fijn zou vinden om op die kleine baan te spelen, het was een soort stierenvechtarena. Ik was heel blij om van hem te winnen, omdat ik het gevoel had dat hij heel goed zou gaan serveren. Het was één van mijn beste wedstrijden ooit op Roland Garros en dat is waarom ik het nog zo goed weet.”

Wanhoop bij Krajicek

Corretja blijkt 26 jaar later zelfs de uitslag nog bijna volledig te weten. “Ik won in vier sets en er waren niet eens tiebreaks, terwijl ik dat wel verwacht had. Volgens mij verloor ik de eerste set met 6-4 en won ik daarna met 6-4, 6-3 en 6-3.” Daarmee zit Corretja er slechts een paar games naast, want de uitslag was 4-6, 6-2, 6-3, 6-2.

Met zijn sterke spel dreef hij Krajicek compleet tot wanhoop. De Nederlander besloot om vaak het net op te zoeken, maar op gravel leidt dat maar zelden tot succes. “Ik kon gewoon niets anders bedenken om Corretja aan te pakken. Ik was niet zeker. Ik gaf makkelijke volleys weg of speelde te gemakkelijke approach-shots”, vertelde de wanhopige Wimbledon-kampioen van 1996 na afloop tegen De Volkskrant. Corretja moet lachen als hij dat hoort: "Het is mooi om dat 26 jaar later te horen."

Laatste partij ooit van Krajicek op Roland Garros

Ondanks dat Corretja fantastisch speelde tegen Krajicek kon hij uiteindelijk niet de titel pakken. Hij versloeg een ronde later nog wel de toen 18-jarige Roger Federer, maar strandde uiteindelijk in de kwartfinales. Corretja haalde een jaar later voor de tweede keer de eindstrijd, maar ook toen wist hij niet te winnen. In tegenstelling tot Krajicek heeft hij dus geen grandslamtitel op zijn palmares staan.

Voor Krajicek bleek de partij tegen Corretja uiteindelijk zijn laatste duel ooit in Parijs. Hij stopte pas in 2003, maar zou nooit meer terugkeren op Roland Garros. Daardoor bleef de halve finale uit 1993 zijn beste resultaat ooit op het Franse gravel.

Alle partijen van Roland Garros zijn tot en met zondag 7 juni live en exclusief te volgen via Eurosport en streamingsdienst HBO Max.

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