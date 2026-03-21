Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd zijn goede start op het masterstoernooi van Miami een vervolg te geven. De Nederlander moest in de tweede ronde buigen voor de Amerikaanse nummer zeven van de wereld Taylor Fritz, die na een duel met pieken en dalen uiteindelijk aan het langste eind trok: 6-3 6-7(2) 6-3.

In de eerste set kon Van de Zandschulp zijn stempel niet drukken op het spel. Fritz dicteerde de rally’s en gaf weinig weg op eigen service, waardoor de set overtuigend naar de Amerikaan ging. Vervolgens rechtte de Nederlander de rug. In de tweede set knokte hij zich steeds beter in de wedstrijd en nam hij op cruciale momenten het initiatief. Van de Zandschulp kreeg zelfs twee setpunten, maar Fritz wist die nog weg te werken. In de daaropvolgende tiebreak liet de Nederlander echter zijn beste tennis zien en trok hij de set overtuigend naar zich toe met 7-2.

Botic van de Zandschulp gaat strijdend ten onder

In de beslissende derde set kreeg Van de Zandschulp direct te maken met druk op zijn eigen service. Hij hield die nog wel na een slopende game, maar het bleek een voorbode voor wat zou volgen. Bij een stand van 3-4 brak Fritz hem alsnog, waarna de Amerikaan het duel op eigen service kon afmaken. Met zijn derde matchpoint was het raak.

Voor Fritz wacht in de volgende ronde een duel met landgenoot en servicekanon Reilly Opelka. Die zorgde eerder voor een knappe overwinning op Jack Draper en plaatste zich daarmee voor de zestiende finales in Miami.

Taylor Fritz maatje te groot

Na zijn overwinning op Denis Shapovalov in de eerste ronde had Van de Zandschulp zich juist met vertrouwen gemeld in Florida. De Nederlander liet tegen de Canadees degelijk tennis zien en wist op de beslissende momenten toe te slaan. Daarmee leek hij de teleurstellende exit in Indian Wells van zich af te hebben geschud.

Die nederlaag in Californië zat hem zichtbaar dwars. Van de Zandschulp was na zijn vroege exit in Indian Wells bijzonder kritisch op zichzelf en spaarde zijn eigen spel niet. "Een van mijn mindere wedstrijden van het seizoen. Ongelofelijk slecht tennis van mijn kant", blikte hij toen terug. "Hij speelt zo traag, maar ik maak zo veel fouten. Slechte beslissingen, vaak de verkeerde bal op het verkeerde moment. Het was allemaal net niet vandaag." In Miami liet hij bij vlagen zien dat hij zich herpakt had, maar tegen een speler van het kaliber Fritz bleek het uiteindelijk net niet genoeg.

Bekende vriendin

Voor de Amerikaan komt de zege op een belangrijk moment. Fritz kampte de afgelopen weken met knieklachten en moest in Indian Wells al vroeg afhaken. In Miami hoopt hij zijn vorm weer volledig terug te vinden en zich opnieuw te mengen in de strijd met de absolute wereldtop.

Ook buiten de baan staat Fritz regelmatig in de schijnwerpers. Zijn vriendin Morgan Riddle trekt met haar populariteit op sociale media veel aandacht rond grote toernooien. Zo verdiende de influencer tijdens de Australian Open via samenwerkingen en advertenties zelfs meer dan de tennisser zelf, wat voor opvallende verhalen zorgde in de tenniswereld. Voor Fritz ligt de focus echter vooral op het sportieve, zeker na een wisselvallige start van het seizoen.