Het is Botic van de Zandschulp niet gelukt om de Nederlandse eer hoog te houden op het ATP Masters-toernooi van Indian Wells. De tennisser is na één ronde al klaar nadat hij zijn meerderen moest erkennen in de Argentijn Juan Cerundolo. Daar was Van de Zandschulp ook totaal niet blij mee.

Van de Zandschulp is de enige Nederlandse deelnemer aan het Indian Wells-toernooi. Tallon Griekspoor had nog te veel last van zijn blessure, waardoor hij de finale van het ATP-toernooi in Dubai moest opgeven. Hij meldde zich af en bij de mannen is ook Jesper de Jong er niet bij in de Verenigde Staten. Bij de vrouwen was Suzan Lamens de Nederlandse hoop, maar zij verloor in het kwalificatietoernooi.

Botic van de Zandschulp

In de eerste ronde kreeg Van de Zandschulp te maken met de huidige nummer 70 van de wereld: Juan Cerundolo. De 24-jarige Argentijn is niet in allerbeste vorm en dus lagen er kansen voor de Nederlander. In set één deed Van de Zandschulp het ook goed. Hij liet het op een tiebreak aankomen, maar hij kwam uiteindelijk te kort in die beslissende game. In set twee was het precies andersom. Toen kwam Van de Zandschulp als beste bovendrijven in een spannende tiebreak.

Alles kwam daardoor aan op de beslissende laatste set. Daarin was Van de Zandschulp echter niet scherp. In het midden van de set liet de Nederlander een break toe van Cerundolo en daar kwam hij niet meer van terug. De Argentijn won set drie met 6-3 en boekte daarmee een plekje in de volgende ronde van Indian Wells. Daarin wacht een clash met Arthur Rinderknech. De kans is heel groot dat de winnaar van die partij het in ronde drie op zal nemen tegen topfavoriet Carlos Alcaraz.

'Slechtste tennis van het seizoen'

Van de Zandschulp was na zijn partij tegen Cerundolo absoluut niet te spreken over zijn eigen spel. "Een van mijn mindere wedstrijden van het seizoen. Ongelofelijk slecht tennis van mijn kant. Daar werkt hij natuurlijk ook aan mee. Dit was veruit mijn minste performance van het seizoen. Hij speelt zo traag, maar ik maak zo veel fouten. Slechte beslissingen, vaak de verkeerde bal op het verkeerde moment. Het was allemaal net niet vandaag", vertelde een teneergeslagen Van de Zandschulp na zijn partij.

'Veruit mijn 𝐦𝐢𝐧𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 van het seizoen' ☹️



Botic van de Zandschulp spreekt van 'ongelooflijk slecht tennis' in zijn verloren partij tegen Juan Manuel Cerundolo in Indian Wells 💬#ZiggoSport #TennisParadise #atptour pic.twitter.com/Wn70ZG3rqT — Ziggo Sport (@ZiggoSport) March 6, 2026

Venus Williams

Het was donderdagnacht ook tijd voor de eerste wedstrijd van Venus Williams op Indian Wells dit jaar. De 45-jarige topspeelster maakte vorig jaar haar comeback, maar die is nog niet heel succesvol gebleken. Ook op Indian Wells zit het avontuur er snel op voor Williams. Tegen de Franse Diane Parry pakte de tennislegende nog een set, maar leverde ze er ook twee in. Williams verloor met 2-1 en dus zit haar Indian Wells er al op.