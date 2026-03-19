Botic van de Zandschulp is goed begonnen aan het masterstoernooi van Miami. De Nederlandse tennisser boekte een knappe zege in de eerste ronde op de Canadese Denis Shapovalov.

Van de Zandschulp was hij in twee sets te sterk voor de nummer 38 van de wereldranglijst: 7-5 6-3. Van de Zandschulp staat 65e op de ATP-ranglijst. In de eerste set ging het lang gelijk op, maar bij een stand van 5-5 wist de Nederlander de service van Shapovalov te breken. In de tweede set won Van de Zandschulp vier games op rij waardoor het snel gedaan was met de Canadees.

Taylor Fritz

In de volgende ronde wacht de Amerikaanse top 10-speler Taylor Fritz. De huidige nummer zeven van de wereld strandde vorig jaar in de halve finale en is de publieksfavoriet in Miami. Hij zal daar hoogstwaarschijnlijk ook steun krijgen van zijn bekende vriendin: Morgan Riddle.

Van de Zandschulp kan mogelijk wel profiteren van een kwetsuur bij Fritz. Die heeft namelijk last van zijn knie. In Indian Wells werd hij door die problemen al in zijn tweede partij uitgeschakeld. Toch was hij vastberaden om in Miami weer te spelen.

Als er na dit toernooi nog geen verbetering is overweegt Fritz om een pauze in te lassen. "Even rustig aan doen en zorgen dat ik 100 procent herstel", zei hij. "Als er een deel van het seizoen is wat ik wel kan missen, zijn het de graveltoernooien. Die heb ik vorig jaar ook overgeslagen."

Teleurstelling Van de Zandschulp

Van de Zandschulp verliet Indian Wells ook niet met een goed gevoel. Hij was na één ronde al klaar en totaal niet blij met zijn partij. "Een van mijn mindere wedstrijden van het seizoen. Ongelofelijk slecht tennis van mijn kant. Daar werkt hij natuurlijk ook aan mee. Dit was veruit mijn minste performance van het seizoen. Hij speelt zo traag, maar ik maak zo veel fouten. Slechte beslissingen, vaak de verkeerde bal op het verkeerde moment. Het was allemaal net niet vandaag", vertelde een teneergeslagen Van de Zandschulp.