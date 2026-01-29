Voor Taylor Fritz eindigde de Australian Open teleurstellend na de vierde ronde. Toch kon de Amerikaanse toptennisser in Melbourne een flink geldbedrag bijschrijven op zijn rekening. Verrassend genoeg bleek dat niet genoeg om binnen zijn eigen huishouden de grootste winnaar te zijn: die eer ging naar zijn vriendin Morgan Riddle.

Voor Fritz viel het doek op de Australian Open in de vierde ronde na een nederlaag tegen Lorenzo Musetti. De Italiaan zette zijn sterke vorm daarna door en dwong in de kwartfinales zelfs Novak Djokovic tot het uiterste, met een 2-0 voorsprong in sets voordat de Serviër de wedstrijd alsnog wist te kantelen. Voor Fritz betekende het een teleurstellend einde, toch kon hij een flinke som geld bijschrijven.

Vriendin blijkt grootverdiener

De Amerikaanse toptennisser kon dankzij zijn plek bij de laatste zestien alsnog rekenen op een stevig bedrag aan prijzengeld. Fritz streek in Melbourne omgerekend ruim 440.000 euro op, maar financieel moest hij zijn vriendin voor zich dulden.

Riddle was tijdens het toernooi nadrukkelijk aanwezig in Melbourne Park om Fritz te steunen, maar de populaire influencer was er niet alleen als fan. Dankzij advertentiecontracten, samenwerkingen met grote merken en haar online activiteiten verdiende zij in dezelfde periode omgerekend ongeveer 460.000 euro, net iets meer dan haar vriend.

Onderlinge strijd

"Het is bijna een wedstrijd tussen ons bij grandslams en andere toernooien om te zien wie het meeste geld verdient tijdens het toernooi", vertelde Riddle openlijk over de onderlinge dynamiek tussen haar en Fritz.

Volgens de influencer levert die situatie geen spanningen op, maar juist wederzijdse motivatie. "Hij heeft me altijd aangemoedigd en gesteund. Zo zijn we een huishouden met twee inkomens geworden", voegde ze daaraan toe.

Groeiende populariteit

De groeiende populariteit van Riddle is al langer zichtbaar. Met haar actieve aanwezigheid op sociale media en samenwerkingen in de mode- en sportwereld weet ze een publiek te bereiken dat verder reikt dan alleen de tenniswereld. Voor Fritz betekent het een fijne bijkomstigheid na zijn uitschakeling.

Australian Open

Bij de mannen is het enkelspeltoernooi inmiddels tot de halve finales gereikt. Vrijdagochtend neemt Carlos Alcaraz het op tegen Alexander Zverev. Vervolgens is het de beurt aan titelverdediger Jannik Sinner tegen Novak Djokovic. Zondagochtend is de finale in Melbourne.

