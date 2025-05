Boze Botic van de Zandschulp sloopt racket na teleurstelling op Roland Garros

Roland Garros gaat zondag van start, maar alle ogen zijn op de eerste dag van het toernooi niet gericht op de deelnemers van dit jaar. De opening staat volledig in het teken van de speciale ceremonie rond recordkampioen Rafael Nadal. Voor zijn fans is het enorm balen dat we hem niet meer als speler zien in Parijs, maar volgens Sportnieuws.nl-tenniswatcher Noah Hoogenboezem is het juist heel goed nieuws voor alle tennisliefhebbers.