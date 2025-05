Dit zijn de tegenstanders van de Nederlandse tennissers op Roland Garros

In Parijs staat de komende weken alles in het teken van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. In de stad van de liefde doen er dit jaar maar liefst vijf Nederlandse tennissers mee. Dit zijn hun tegenstanders op Roland Garros.

Het is te hopen dat het tweede grandslamtoernooi van het jaar wat beter verloopt dan het eerste. Op de Australian Open deden Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Suzan Lamens en Arantxa Rus mee aan het hoofdtoernooi en alleen Lamens won één potje in Melbourne. In Parijs doen deze vier opnieuw mee, maar deze keer heeft ook Jesper de Jong zich weten te plaatsen.

Botic van de Zandschulp

De voorbereiding van Van de Zandschulp was rommelig nadat hij in Madrid op moest geven met een blessure. Gelukkig is hij op tijd fit voor Roland Garros en de loting is hem gunstig gezind geweest. De Amerikaan Emilio Nava is de nummer 138 van de wereld en mag enkel meedoen dankzij een wildcard.

De 23-jarige Nava speelde in zijn carrière slechts twee gravelpartijen op het hoogste niveau en verloor ze allebei. Hij won tot nu toe nog maar één keer een wedstrijd op een grandslamtoernooi: hij haalde drie jaar geleden op de US Open de tweede ronde. Voor Van de Zandschulp dus de ideale tegenstander om voor het eerst sinds 2022 weer een wedstrijd te winnen op Roland Garros.

Tallon Griekspoor

Griekspoor staat net buiten de top 32 en daardoor was hij ongeplaatst bij de loting. Hij had daardoor alle toppers in de eerste ronde kunnen treffen, maar het werd de Amerikaan Marcos Giron. Geen makkelijke tegenstander, want Giron staat slechts negen plekken onder de Nederlander. Beide spelers wisten nooit verder te komen dan de derde ronde in Parijs en de stand in onderlinge ontmoetingen is 1-1.

Jesper de Jong

Jesper de Jong debuteerde vorig jaar op Roland Garros en maakte toen veel indruk. Hij versloeg Jack Draper en wist het ook Carlos Alcaraz heel lastig te maken. De Jong is deze keer de favoriet in zijn eerste partij, want hij speelt tegen Francesco Passaro, de nummer 140 van de wereld. De Italiaan maakt zijn debuut in het hoofdtoernooi, maar maakte onlangs indruk met een zege op Grigor Dimitrov in Rome.

Suzan Lamens

Voor Lamens wordt het haar debuut in Parijs. Ze klom de afgelopen twaalf maanden gestaag op de wereldranglijst en is inmiddels de nummer 1 van Nederland. Lamens ontliep de toppers bij de loting, maar ze heeft geen fijne loting met Ashlyn Krueger, de nummer 35 van de wereld. De Amerikaanse won eerder dit jaar de enige ontmoeting tussen de twee speelsters.

Arantxa Rus

Rus is de veteraan van de Nederlandse afvaardiging. Zij doet al voor de elfde keer mee en haalde in 2012 zelfs de vierde ronde. Het zou een enorme verrassing zijn als ze dit keer die prestatie kan evenaren. Sterker nog, het wordt heel zwaar om de eerste ronde te overleven. De Colombiaanse Camila Osorio staat 44 plekken hoger op de wereldranglijst.

