Prijzengeld Roland Garros | Toptennissers Jannik Sinner en Carlos Alcaraz strijden om hoofdprijs in Parijs

Met de finale bij de mannen komt Roland Garros zondag tot een spetterend einde. Jannik Sinner en Carlos Alcaraz strijden om torenhoge bedragen. Bij de vrouwen werd Coco Gauff de winnares. Lees hier alles over het prijzengeld van de Grand Slam in Parijs, waar vijf Nederlanders al lang weten wat ze op hun bankrekening krijgen.

De toernooileiding kondigde aan dat de totale prijzenpot met vijf procent omhoog is gegaan. In totaal wordt er 56,3 miljoen euro aan prijzengeld uitgekeerd bij het grandslamtoernooi van het jaar. De winnaar van het enkelspel bij de mannen en de vrouwen krijgt daar 2,5 miljoen euro van.

TV-gids: op deze zender kijk je live naar finale Roland Garros tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz Roland Garros komt na drie weken vanmiddag tot een spetterend einde. De nummers 1 en 2 van de wereld bij de mannen spelen tegen elkaar in de finale. Carlos Alcaraz en Jannik Sinner hebben veel energie kunnen sparen, want een vijfsetter was op weg naar de eindstrijd voor geen van beiden nodig. Lees hier alles wat je moet weten over de finale van Roland Garros.

Prijzengeld Roland Garros

Resultaat Prijzengeld Winnaar € 2.550.000 Verliezend finalist € 1.275.000 Halve finale € 690.000 Kwartfinale € 440.000 Vierde ronde € 265.000 (Tallon Griekspoor) Derde ronde € 168.000 Tweede ronde € 117.000 (Jesper de Jong en Arantxa Rus) Eerste ronde € 78.000 (Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens)

Nederlanders

Bij de mannen stonden er drie Nederlanders aan de start van de Grand Slam op het Parijse gravel. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong deden net als vorig jaar mee. Verschil was wel dat De Jong, die onlangs voor het eerst in de top 100 van de wereldranglijst kwam, zich vorig jaar via de kwalificaties moest plaatsen, maar deze keer rechtstreeks geplaatst was. Zijn toernooi eindigde tegen Alexander Zverev.

Tennisser Jesper de Jong verlaat Roland Garros met flink wat prijzengeld ondanks uitschakeling De Nederlandse tennisser Jesper de Jong verlaat Roland Garros, maar niet met een lege portemonnee. Hij liet een paar uitstekende dingen zien in de Franse hoofdstad en bereikte uiteindelijk de tweede ronde. Daarin was Alexander Zverev te sterk.

Alle Nederlanders out

Van de Zandschulp was al na één ronde klaar in Frankrijk, De Jong schopte het nog een ronde verder. Griekspoor reikte het verst van allemaal. Hij werd de eerste Nederlandse man in de vierde ronde van Roland Garros sinds Martin Verkerk in 2003. Maar zijn gedroomde topwedstrijd tegen Zverev bleef jammerlijk uit. Griekspoor moest na anderhalve set opgeven.

Toptennisser Tallon Griekspoor casht ondanks zware tegenslag flink op Roland Garros De deelname van Tallon Griekspoor aan Roland Garros heeft hem behoorlijk veel geld opgeleverd. De Nederlandse toptennisser maakte zelf een einde aan zijn droomtoernooi, door op te geven in de vierde ronde tegen Alexander Zverev. Maar zijn verblijf in Parijs legde hem zeker geen windeieren, want hij harkte tonnen aan prijzengeld binnen.

Vrouwen

Bij de vrouwen stonden Suzan Lamens en Arantxa Rus in het hoofdschema, maar beiden waren vroeg inmiddels klaar. Voor Lamens was het haar debuut in het hoofdtoernooi, want zij strandde bij haar vorige twee deelnames in de kwalificaties. Rus deed voor de elfde keer mee in Parijs en haalde in 2012 zelfs een keer de vierde ronde. Ditmaal moest ze het doen met de tweede ronde; Lamens was na één partij klaar.

Titelverdedigers

Carlos Alcaraz is de titelverdediger bij de mannen en lijkt opnieuw de topfavoriet. Hij won de masterstoernooien van Monte Carlo en Rome. Bij het graveltoernooi in de Italiaanse hoofdstad was hij in de finale ook al te sterk voor Sinner. De nummer 1 van de wereld is ook nu zijn tegenstander.

Coco Gauff

Bij de vrouwen schreef Coco Gauff de titel op haar naam. Zij won in een spannende finale van Aryna Sabalenka. De Belarussische klaagde na afloop over de 'verschrikkelijke omstandigheden' in Parijs en noemde zichzelf ook 'overemotioneel'. Gauff trok zich er niets van aan en kwam terug van een 1-0 achterstand in sets. Zij pakt evenveel prijzengeld als de mannen, dus is ze ruim 2,5 miljoen euro rijker.

Toptennisster barst in tranen uit na 'verschrikkelijke omstandigheden' op Roland Garros: 'Dit doet enorm veel pijn' Toptennisster Aryna Sabalenka barstte in tranen uit na haar nederlaag tegen Coco Gauff in de finale van Roland Garros. De Belarussische (27) klaagde steen en been over de omstandigheden in Parijs én over zichzelf. Al kon ze bij het vertellen over haar aanstaande vakantie ook wel weer een beetje lachen.

Geen Rafael Nadal

De editie van 2025 was op voorhand al een bijzondere, want het is de eerste keer dat Roland Garros wordt gehouden na het afscheid van Rafael Nadal. De Spaanse tennislegende won het toernooi liefst veertien keer: in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022 was hij de beste. Nadal hing eind vorig jaar zijn racket aan de wilgen, maar was op een hele andere manier ook dit jaar weer van de partij.

De mooiste beelden van het Roland Garros-afscheid van Rafael Nadal: huilende familie én zoontje pakken spotlights De openingsdag van Roland Garros stond zondag in het teken van het eerbetoon van Rafael Nadal. De Spanjaard, die in zijn carrière liefst veertien keer de Grand Slam in Parijs won, werd uitgezwaaid door duizenden fans. In het publiek zaten onder anderen zijn ouders, vrouw, zus en zoontje. Zij pakten de spotlights.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.