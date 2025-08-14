Carlos Alcaraz en Jannik Sinner doen op dit moment net als een heleboel andere wereldtoppers mee aan het toernooi van Cincinnati om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de US Open. Hoewel er op papier bijna een week tussen die twee evenementen zit, hebben de organisaties van die beide toernooien de spelers opgezadeld met een opmerkelijk probleem.

Sinner, Alcaraz en al die andere toppers hopen uiteraard het toernooi van Cincinnati te winnen en dat betekent dat ze in ieder geval tot en met de finale erin moeten blijven. Die wordt opmerkelijk genoeg op een doordeweekse dag gespeeld, want de eindstrijd bij zowel de mannen als vrouwen staat gepland voor maandag 18 augustus.

Verandering op US Open

De finalisten lijken vervolgens genoeg rust te hebben voor de US Open, want de enkelspeltoernooien beginnen daar pas op zondag 24 augustus. Een groot deel van de topspelers in het enkelspel heeft zich echter ook ingeschreven voor het totaal gerenoveerde gemend dubbelspel en dat kan welees voor een groot probleem gaan zorgen.

De US Open besloot enkele maanden geleden om die discipline volledig op de schop te gooien. Normaal gesproken werd het gelijktijdig met de enkelspeltoernooien gespeeld en daardoor deden enkel de dubbelspecialisten mee. Dat wilde de organisatie dit jaar anders doen. Dus werd ervoor gekozen om het gemend dubbelspel in de week voor het enkelspel te houden en de prijzenpot enorm te vergroten. Dat sorteerde effect, want veel topspelers uit het enkelspel gingen overstag.

Planning zorgt voor problemen

De US Open koos er vervolgens echter voor om het toernooi in te plannen op dinsdag 19 en woensdag 20 augustus. Op de eerste dag worden de achtste finales en kwartfinales gespeeld en een dag later de halve finales en finale. Op 19 augustus begint de sessie al om 17.00 uur Nederlandse tijd en dan is het in New York nog 11.00 uur.

Dat is mogelijk een probleem voor de spelers die een dag eerder nog de finale moeten spelen in Cincninati. De sessie met de finales bij de mannen en de vrouwen begint daar om 21.00 uur Nederlandse tijd. Het is goed mogelijk dat de finales inclusief prijsuitreikingen zo'n vijf uur in beslag nemen.

Race tegen de klok

Dan zou er voor de spelers nog maar 15 uur over zijn om van Cincinnati in New York te komen en dan hebben we nog niet eens rekening gehouden met alle mediaverplichtingen na afloop. In die tijd moeten ze dus een afstand van zo'n 1100 kilometer zien te overbruggen en ook lijkt het wel verstandig om nog enkele uren te slapen om te herstellen.

Met de auto kost het waarschijnlijk ruim tien uur om van de ene naar de andere plek te komen dus dat wordt erg krap. Een vlucht tussen beide bestemmingen duurt ongeveer twee uur en lijkt dus meer voor de hand te liggen, maar dat maakt het ook wel weer erg moeilijk om uren achter elkaar te kunnen slapen.

Afmeldingen?

De kans is groot dat de organisatie van de US Open er enigszins rekening mee houdt door de finalisten uit Cincinnati later op de dag in te plannen, maar dat zal hooguit een paar uurtjes schelen waardoor het uitgesloten lijkt dat ze een volledige nacht kunnen slapen.

Hoewel de US Open met veel bombarie alle grote namen aankondigde voor het gemengd dubbelspel, is het dus maar de vraag wat er van de deelnemerslijst overblijft als toppers als Alcaraz, Sinner en Swiatek in Cincinnati de finale halen.