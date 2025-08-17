Jannik Sinner en Carlos Alcaraz lijken definitief de macht te hebben gegrepen in het mannentennis. De twee rivalen plaatsten zich voor de finale van het masterstoernooi in Cincinnati. Ze staan daarmee voor het vierde grote toernooi op rij tegen elkaar in een eindstrijd.

Sinner nam het op tegen Terence Atmane, de grote verrassing van het toernooi. De Fransman had in het hele jaar nog maar één partij op de ATP Tour weten te winnen, maar deze week viel alles plotseling op zijn plek voor de nummer 136 van de wereld. Hij won op weg naar de laatste vier van wereldtoppers als Taylor Fritz en Holger Rune.

Waar Sinner deze week al een aantal tegenstander op een vernedering had getrakteerd, lukte het Atmane verrassend om gelijke tred te houden. De eerste set draaide uit op een tiebreak, maar daarin bleek de Italiaanse nummer één van de wereld toch net wat te sterk.

Het verzet was daarna gebroken bij de Fransman, die zich mag troosten met het feit dat hij 67 plaatsen gaat stijgen en daarmee voor het eerst in zijn loopbaan in de top 100 van de wereldranglijst te vinden zal zijn. Hij is vanaf komende week de nummer 69 van de mondiale ranglijst.

Droomfinale tegen Alcaraz

Alcaraz rekende later op de dag af met een gehavende Alexander Zverev en daarmee krijgt het toernooi de gewenste droomfinale tussen de nummers één en twee van de wereld. Zverev had zes van de vorige elf partijen van de Spanjaard gewonnen, maar kon deze keer geen vuist maken. Hij moest in de tweede set door de hitte een medische time-out nemen. Vervolgens zag hij lijdzaam toe hoe Alcaraz de laatste twaalf punten op rij binnensleepte.

Rivalen domineren het tennis

Sinner en Alcaraz zijn de afgelopen maanden aan een ongekende reeks bezig. Sinds de Italiaan in mei terugkeerde na zijn dopingschorsing haalde hij bij alle vier de grote toernooien (masters of Grand Slam) die hij speelde de finale. Hij kwam daarin ook elke keer Alcaraz tegen. De Spanjaard won in Rome en op Roland Garros, terwijl Sinner op Wimbledon revanche nam. Bij het masterstoernooi van Toronto ontbraken beide spelers.

Waar Sinner tussendoor nog bij het kleinere toernooi van Halle in de tweede ronde verloor, is het bij Alcaraz al maanden geleden dat hij ergens niet de eindstrijd haalde. Hij staat voor het zevende evenement op rij in de finale. Hij won de eindstrijd in Monte Carlo, Rome, Roland Garros en op Queen's, maar verloor in Barcelona en dus ook op Wimbledon.