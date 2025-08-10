De Spaanse toptennisster Paula Badosa heeft zich teruggetrokken voor het US Open. Dat doet ze tamelijk vroeg, want het laatste grandslamtoernooi van 2025 begint pas over twee weken. Maar voor Badosa is er simpelweg geen hoop in een jaar dat toch al beroerd verloopt voor de voormalig nummer 2 van de wereld.

Paula Badosa gaat door een moeilijke periode. De Spaanse toptennisster blijkt last te hebben van haar 'spier van de ziel'. Ze bedoelt de psoas (de lendenspier, ook wel 'spier van de ziel' genoemd omdat het is verbonden met het centrale zenuwstelsel en emoties kan opslaan). Die spier loopt van de onderrug naar het bovenbeen.

Ook lijkt het erop dat haar relatie met toptennisser Stefanos Tsitsipas uit is. De twee zouden samen dubbelen bij het US Open, maar dat plan werd geschrapt, waarna Badosa zich inschreef met de Britse speler Jack Draper. Ook die samenwerking zit er nu niet in.

Momenten die me braken

Op Instagram komt Badosa met een lange verklaring waarin ze een inkijkje geeft in haar ziel. "Dit zijn echt moeilijke tijden voor mij, maar ik blijf hoopvol dat het snel zal veranderen en het licht aan het einde van de tunnel zal gaan schijnen", schrijft ze.

"Ik ben niet gevormd door makkelijke momenten", zo gaat ze verder. "Ik ben gevormd door de momenten die me braken, de keuzes die niet gingen zoals gepland en de keren dat ik tekortschiette in wie ik wilde zijn. Mijn tegenslagen waren geen tekenen van zwakte; het waren noodzakelijke hoofdstukken in een verhaal dat nog steeds geschreven wordt."

Mislukking

En zo gaat het door met motiverende en verstandige teksten. "Mislukking heeft mij geleerd wat succes nooit kon", aldus Badosa. "Het heeft me nederig gemaakt. Het dwong me om naar binnen te kijken, moeilijke vragen te stellen, en opnieuw op te bouwen met meer doelgerichtheid en helderheid. Elke fout die ik maakte heeft mijn begrip van wie ik ben en wie ik niet ben aangescherpt. En terwijl ik die fouten vroeger vreesde, zie ik ze nu als enkele van mijn grootste leraren."

Trots

Ze sluit zo af: "Ik ben niet trots op elk moment uit mijn verleden, maar ik ben wel trots op de persoon die die momenten hebben gevormd. De mens die ik vandaag ben, is veerkrachtiger, bewuster en meer geaard dankzij alles wat ik heb overleefd en geleerd. Ik loop niet meer weg voor falen. Ik respecteer het, omdat het de reden is dat ik hier sta… Sterker, wijzer."