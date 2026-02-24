Venus Williams is bij haar rentree op het WTA-toernooi in Austin niet verder gekomen dan de eerste ronde. De 45-jarige routinier ging ten onder tegen Ajla Tomljanovic, die haar in twee sets van de baan aftikte.

Williams is inmiddels 45 jaar, maar nog altijd is ze nog regelmatig te zien op toernooien in de Verenigde Staten. Haar laatste toernooi was de Australian Open, maar daar werd ze bij de singels en de dubbels direct in de eerste ronde uitgeschakeld. De laatste keer dat Williams voorbij een eerste ronde kwam, was tijdens de dubbels op de US Open. Samen met Leylah Fernandez haalde de routinier toen de kwartfinale bij de dubbels.

WTA in Austin

Ook tijdens het WTA-toernooi in Austin, Texas was Williams weer van de partij. Daar werd ze in de eerste ronde gekoppeld aan Ajla Tomljanovic, de huidige nummer 74 van de wereld. Een stuk hoger dan Williams, maar de routinier begon goed aan de wedstrijd. In de eerste set wist ze Tomljanovic te breken, waardoor ze op koers leek om set één binnen te gaan slepen. Daar nam de Australische echter geen genoegen mee. Ze brak Williams terug, kwam al snel tot 6-4 en kwam op een 1-0 voorsprong in sets.

Williams wilde ook set twee sterk beginnen, maar dit keer kreeg ze dat niet voor elkaar. Al snel werd ze gebroken door Tomljanovic, die ook al snel haar tweede break verzilverde. Williams verloor ook set twee met 6-1, waardoor haar comeback in Austin beperkt blijft tot één ronde.

Pas getrouwd

Het is niet bekend hoe lang Williams nog door zal gaan met tennis. Een kleine maand geleden stapte de Amerikaanse in het huwelijksbootje met haar grote liefde: acteur Andrea Preti. In het verleden was Williams nog de nummer één van de wereld in het tennis. Die positie bereikte ze in 2002. Haar laatste Grand Slam-zege dateert alweer van 2008. Toen won Williams voor het laatst haar favoriete toernooi Wimbledon. Die wedstrijd schreef ze vijf keer op haar naam. De US Open won Williams twee keer in haar loopbaan.