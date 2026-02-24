Toen Stefanos Tsitsipas in 2019 definitief doorbrak, leek hij voorbestemd om ooit een grandslamtoernooi te gaan winnen, maar zo'n zeven jaar later hangt de vlag er totaal anders bij. De Griekse toptennisser is bezig aan een ongekende vrije val op de wereldranglijst en die werd alleen maar erger door een vroege nederlaag als titelverdediger in Dubai.

Tsitsipas kende mede door rugproblemen een dramatisch 2025. Hij won op de vier grandslamtoernooien slechts twee partijen en was een schim van de speler die tussen 2019 en 2024 bij de beste tien tennissers ter wereld hoorde. Toch beleefde hij in dat dramatische seizoen een hoogtepuntje toen hij in februari het ATP-toernooi van Dubai won.

Inmiddels is dat precies een jaar geleden en dus moest de nummer 30 van de wereld deze week in diezelfde stad de 500 punten verdedigen die hij toen verdiende. Daarmee was het een belangrijke week voor de 27-jarige Griek, want bij een vroege nederlaag zou hij nog verder gaan kelderen op ranglijst.

Vrije val

Dat rampscenario kwam dinsdag precies uit voor de tweevoudig grandslamfinalist. Tsitsipas was in de Verenigde Arabische Emiraten gekoppeld aan de Fransman Ugo Humbert en dat draaide uit op een drama. De Griek kreeg zowel in de eerste als de tweede set als eerste breekkansen, maar wist die niet te pakken. In beide sets wist Humbert aan het einde wel te breken en daarmee pakte hij in twee sets de zege: 6-4, 7-5.

Het betekent dat Tsitsipas flink gaat inleveren op de wereldranglijst. De Griek gaat in ieder geval meer dan tien plaatsen dalen en zal daardoor voor het eerst sinds 2018 uit de top-40 gaan vallen. Tsitsipas was toen nog een tiener.

Jarenlang in de top

De Griek brak in 2019 door met een plek in de halve finale op de Australian Open en aan het eind van dat jaar won hij de ATP Finals. In 2021 stond hij in de finale van Roland Garros en die verloor hij na een 2-0 voorsprong in sets van Novak Djokovic. Twee jaar later kwamen de twee elkaar ook tegen in de eindstrijd op de Australian Open. Als Tsitsipas die paritj had gewonnen, was hij zelfs de nummer 1 van de wereld geworden. Dat lukte echter niet, want ditmaal was Djokovic in drie sets duidelijk te sterk.

Op de grote toernooien werden de resultaten daarna minder, maar toch wist Tsitsipas zich lange tijd in de bovenste regionen van de ranglijst te handhaven. Een jaar geleden stond hij zelfs nog in de top-10 van de wereld, maar sindsdien gaat het heel hard bergafwaarts.