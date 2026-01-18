Venus Williams heeft deze editie van de Australian Open geschiedenis geschreven als oudste vrouw ooit die in het enkelspel in actie is gekomen. De 45-jarige Amerikaanse leek op weg naar de overwinning tegen de Servische Olga Danilovic, maar zag in de beslissende set haar ruime voorsprong langzaam wegsmelten.

De zevenvoudig Grand Slam-kampioene speelde voor het eerst in Melbourne in 1998, op 17-jarige leeftijd. Bij het accepteren van haar wildcard voor deze editie had ze niet verwacht geschiedenis te schrijven: "Ik had er niet aan gedacht totdat het in de pers kwam. Dus yay. Yay voor mij! Let’s do this", zei Williams vol trots.

Historische comeback

Op de baan liet Williams zien waarom ze op 45-jarige leeftijd nog altijd een icoon is in het vrouwentennis. Ze begon scherp en won de eerste set in een tiebreak, waarbij ze Danilovic, die al jarenlang de partner is van Atlético Madrid-keeper Jan Oblak, onder druk zette en weinig ruimte liet voor fouten. In de tweede set leek ze op weg naar een overtuigende overwinning, met een voorsprong die haar bijna naar de tweede ronde zou brengen.

Toch kantelde het duel volledig in de derde set. Williams leek aanvankelijk op weg naar de overwinning met een ruime 4-0-voorsprong, maar Danilovic herpakte zich volledig. De Servische profiteerde van enkele kleine fouten van Williams, sloeg fel terug en draaide de wedstrijd volledig om, waardoor de zege uiteindelijk volledig uit handen van de Amerikaanse glipte: 6-7(5), 6-3, 6-4.

Venus Williams keert terug op vertrouwde grond

Williams maakte afgelopen zomer haar comeback en speelde ook op de US Open in zowel enkel- als dubbelspel, waar ze samen met Leylah Fernandez de kwartfinale bereikte. Daarnaast trouwde ze in december met haar echtgenoot Andrea Preti, terwijl ze de maanden daarvoor onafgebroken getraind om zich voor te bereiden op haar terugkeer naar Melbourne.

Hoewel ze in Melbourne twee keer de finale in het enkelspel verloor – in 2003 en 2017, beide keren van haar zus Serena – is Williams ook vier keer kampioen geworden in het dubbelspel. Haar terugkeer op 45-jarige leeftijd onderstreept opnieuw haar status als icoon, ondanks het vroege afscheid dit jaar.

Lamens ging Williams al voor

De partij van Williams deed veel denken aan het drama van Suzan Lamens eerder vandaag op de Australian Open. De 26-jarige Nederlandse zag haar eerste ronde volledig kantelen tegen Anastasia Potapova, de vriendin van Tallon Griekspoor, nadat ze een comfortabele voorsprong uit handen gaf.

Lamens won de eerste set met 6-3 en leek in de tweede set bij 5-1 op weg naar een vlotte overwinning, maar Potapova vond plots nieuwe energie, verloor geen game meer en dwong een derde beslissende set af. Daarin kwam Lamens er niet meer aan te pas: Potapova liep snel uit naar 5-1 en benutte even later haar tweede matchpoint, waardoor de Nederlandse vroegtijdig uit Melbourne werd gestuurd.

