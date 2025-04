Crisis houdt aan bij toptennisser: toernooifavoriet sneuvelt direct in Monte Carlo

Opnieuw een klap voor Alexander Zverev. De Duitse toptennisser steekt al enige tijd niet in zijn beste vorm en ook in Monte Carlo ging het snel mis voor de nummer 2 van de wereld. Matteo Berrettini versloeg Zverev in de tweede ronde: 2-6, 6-3, 7-5.

De 27-jarige Zverev een bye in de eerste ronde en leek dinsdag op weg naar een gemakkelijke middag, nadat hij in de eerste set zijn tegenstander twee keer had gebroken. De 28-jarige Berettini herstelde zich in de tweede set echter knap, waarna hij in de derde set een 5-3 voorsprong nam.

Zverev kwam terug tot 5-5, maar leverde vervolgens direct weer zijn service in en dat werd hem fataal. De Duitser was door de schorsing van Jannik Sinner als eerste geplaatst in het prinsendom.

Berrettini verloor in 2021 de finale van Wimbledon en was in die periode ook een vaste klant in de top-10 van de wereldranglijst, maar zakte door blessureleed ver weg. De Italiaan is inmiddels weer de mondiale nummer 34 en treft in de derde ronde de winnaar van de partij tussen zijn landgenoot Lorenzo Musetti en de Tsjech Jiri Lehecka.

Crisis

De partij tegen Berrettini was voor Zverev misschien wel symbolisch voor hoe 2025 tot dusverre verloopt. De Duitser begon het jaar sterk met een finaleplaats op de Australian Open, maar sindsdien is het kommer en kwel. Zverev strandde al vroeg bij de zwak bezette toernooien van Buenos Aires, Rio de Janeiro en Acapulco en ook de eerste drie masterstoernooien van het jaar liepen uit op een drama.

Prijzengeld Monte Carlo | Tennisser Tallon Griekspoor strijdt met wereldtoppers om jackpot in belastingparadijs Voor de meeste tennissers begint deze week het gravelseizoen. De wereldtoppers verzamelen zich in Monte Carlo voor het eerste masterstoernooi van 2025 op die baansoort. Tallon Griekspoor is de enige Nederlandse deelnemer en hij kan flink wat prijzengeld gaan verdienen in het prinsendom.

Zverev ging in Indian Wells na een spannend gevecht met Tallon Griekspoor direct onderuit en verloor in Miami in de achtste finales tegen de Fransman Arthur Fils. In Monte Carlo ging het dus opnieuw snel mis.