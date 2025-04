Prijzengeld tennistoernooi Monte Carlo | Wereldtoppers strijden om jackpot in belastingparadijs

Voor veel tennissers is het masterstoernooi in Monte Carlo deze week de start van het gravelseizoen. De wereldtoppers verzamelen zich in het prinsendom voor de eerste wedstrijden van 2025 op de oranje klei. Tallon Griekspoor was de enige Nederlandse deelnemer, dus hij krijgt maar weinig van de immense prijzenpot die wordt uitgekeerd.

Griekspoor reisde met een goed gevoel af naar Monte Carlo, want hij haalde afgelopen week voor het eerst in zijn carrière een finale op gravel. De Nederlander ging in het Marokkaanse Marrakesh in de eindstrijd na twee tiebreaks echter onderuit tegen de Italiaan Luciano Darderi. Griekspoor had weinig tijd om die nederlaag te verwerken, want hij moest dinsdag alweer aan de bak in Monte Carlo.

Balende Tallon Griekspoor vertrekt in luxe uit Marokko, staflid lacht hem uit Tennisser Tallon Griekspoor heeft afgelopen zondag zijn derde ATP-titel misgelopen. De 28-jarige Nederlander ging in de finale van het tennistoernooi van Marrakesh onderuit tegen de Italiaan Luciano Darderi: 6-7, 6-7. Na de wedstrijd deelde de balende Griekspoor bijzondere beelden achter de schermen.

Zware opgave

De Nederlander hoopte dat hij zijn beste prestatie dit jaar minimaal kon evenaren, maar de van tevoren verwachte zware opgave bleek ook meteen een stap te ver. De nummer 35 van de wereld verloor van de Fransman Arthur Fils, die in de top-15 van de wereld staat.

Flinke domper voor Tallon Griekspoor in Monte Carlo: Nederlander na medische time-out onderuit in eerste ronde Tennisser Tallon Griekspoor heeft verloren van Arthur Fils in de eerste ronde van het masterstoernooi in Monte Carlo. Na een medische time-out gaf hij zijn voorsprong weg en wist hij het niet meer recht te trekken. Het werd 7-6 (3), 4-6, 2-6.

De beste Nederlandse tennisser van dit moment deed voor de vierde keer mee aan het toernooi in de plaats die wereldwijd bekendstaat als belastingparadijs. Hij verloor bij zijn eerste twee deelnames in 2022 en 2023 in de eerste ronde, maar wist vorig jaar eindelijk een partij te winnen. Griekspoor verloor toen in de tweede ronde van de Australische wereldtopper Alex de Minaur.

Prijzengeld Tallon Griekspoor

Griekspoor was door zijn deelname in ieder geval verzekerd van 24.500 euro aan prijzengeld en daar zal hij het dus ook mee moeten doen. Voor de overige wereldtoppers valt sowieso grof geld te verdienen in Monte Carlo, want de winnaar van het toernooi verdient maar liefst 946.610 euro.

Prijzengeld masterstoernooi Monte Carlo

Resultaat Prijzengeld Winnaar € 946.610 Verliezend finalist € 516.925 Halve finale € 282.650 Kwartfinale € 154.170 Derde ronde € 82.465 Tweede ronde € 44.220 Eerste ronde € 24.500

Derde masterstoernooi van 2025

Het evenement van Monte Carlo is traditiegetrouw het derde masterstoernooi van het jaar en daar vormt 2025 geen uitzondering op. De eerste twee toernooien op hardcourt leverden allebei een verrassende winnaar op. Jack Draper was de beste in Indian Wells en Jakub Mensik zorgde in Miami voor een sensatie door Novak Djokovic in de eindstrijd te verslaan.

Tennislegende Novak Djokovic doet boekje open over enorme zwelling: 'Daar worstelde ik mee' Novak Djokovic trok vorige maand tijdens zijn verloren finale bij het masterstoernooi in Miami de aandacht met een enorme zwelling rond zijn oog. De Serviër liet zijn fans lange tijd in onzekerheid, maar heeft inmiddels toch duidelijkheid gegeven over wat er met hem aan de hand was.

Jannik Sinner ontbreekt door zijn dopingschorsing in Monte Carlo, maar verder zijn alle grote namen van de partij. Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Djokovic, Stefanos Tsitsipas en Daniil Medvedev gaan allemaal een gooi doen naar de titel. Tsitsipas is de titelverdediger en voelt zich altijd goed op het gravel in Monte Carlo, want hij won drie van de vorige vier edities.