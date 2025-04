Toptennisser wil drastische verandering voor geest en lichaam: 'Als ze mij een pil geven, neem ik hem'

Koolhydraten en eiwitten. Sporters kunnen er tegenwoordig bijna niet meer om heen. Toch heeft de Duitse tennisser Alexander Zverev liever iets anders.

"Voor mij is eten tijdverspilling", zegt hij in het programma Bestbesetzung. "Als ze mij een pil konden geven zodat ik nooit meer hoefde te eten, dan nam ik hem", voegt Sascha daaraan toe. Dat vraagt natuurlijk om uitleg. "Ik ben geen slechte eter, maar ik eet ontzettend weinig. Ik moet gedwongen worden om te eten."

Zelfs tijdens vakanties laat Zverev zich niet al te veel gaan. "Ik geniet niet van het eten op vakantie. Ik ben niet iemand die zegt: 'Wow, ik heb het geweldig naar mijn zin'", onthult hij. "Ik ben het type persoon dat twee kilo lichter terugkomt van vakantie."

Slechte vorm na Australian Open

Zverev haalde begin dit seizoen de finale van de Australian Open. Daarna ging het minder, met vroege uitschakelingen op Indian Wells tegen Tallon Griekspoor en in Miami tegen Arthur Fils. Over zijn mindere vorm zegt Zverev: "Ik heb het echt verknald, zou je kunnen zeggen. Ik had tijd moeten nemen - voor mijn geest, voor mijn lichaam."

Naar eigen zeggen was het beter geweest als hij twee weken helemaal niets had gedaan. Maar dan was de Duitser weer oog-in-oog gekomen met zijn grootste vijand: eten.

Wereldranglijst

Na het hardcourtseizoen in Noord-Amerika is het nu tijd voor de graveltoernooien, te beginnen met het masterstoernooi van Monte Carlo. Daar neemt Zverev het dinsdag op tegen Matteo Berrettini. Daar heeft de Duitser niet al te veel punten voor de wereldranglijst te verdedigen, aangezien hij vorig jaar in de derde ronde strandde.

Nummer 1 van de wereld Jannik Sinner heeft een halve finale staan die hij vanwege een dopingschorsing niet kan verdedigen. Zverev kan bij een goed resultaat dus wat terug doen.