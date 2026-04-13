Daphne Deckers, de 57-jarige partner van het Nederlandse tennisicoon Richard Krajicek, is zeer open over persoonlijke zaken. De columniste, scenariste en actrice deelt ditmaal open en bloot welke schoonheidsbehandelingen ze zoal ondergaat.

Liefst 25 jaar lang schreef Deckers een column voor het katern Vrouw van De Telegraaf. Inmddels levert ze haar bijdrages aan Libelle, zodat de lezers van dat blad op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurt in huize Krajicek-Deckers. Maar ook via Instagram geeft ze vaak humoristische inkijkjes in haar privéleven.

Baard

Zo plaatste Deckers maandag een wellicht niet zo flatteuze foto waarop ze een gezichtsmasker draagt. Ze schrijft erbij: "Ik wist niet dat er ook nog 'onderste gezichtshelft maskertjes' bestonden. Voel me een beetje Sinterklaas met die baard. Lekker tv kijken zo."

Ook blijkt ze hardloopschoenen van een bekend merk te hebben besteld. Daarbij heeft ze haar eigen ontwerp ingediend. Ze prijst haar keuze voor kleurstelling: "Lekker subtiel kleurenpalet. Klaar voor Koningsdag!" Van buiten gaat het van roze naar paars, de voering neigt meer naar oranje. Op het labetje achter de hiel staat 'Daphne'.

Operatie

Inmiddels zijn Deckers en Krajicek van de schrik bekomen, nadat de winnaar van Wimbledon in 1996 een hartoperatie moest ondergaan. Dat was in mei 2025.

Deckers legde destijds uit wat er loos was: "Een PEARS-operatie om precies te zijn, waarbij zijn verwijde aorta van buitenaf wordt gesteund door een op maat gemaakte prothese van meshmateriaal. Het was een hele ingreep maar het is allemaal goed gelukt, dus we zijn blij en opgelucht."

'Ik ben het zat'

De columns en posts van Deckers hebben ook dikwijls een maatschappelijk thema. Zo was ze in augustus 2025 zoals velen erg ontdaan door de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude.

"Ik ben het echt zó verschrikkelijk zat om iedere dag weer nieuwe vermoorde, verkrachte, belaagde, geïntimideerde en mishandelde meisjes en vrouwen in het nieuws te moeten zien. Het maakt me verdrietig maar ook intens boos. Blijf met je klauwen van de vrouwen", schreef ze toen.