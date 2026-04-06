Richard Krajicek is inmiddels al een hele lange tijd geen tennisser meer, maar de voormalig Wimbledon-kampioen blijkt toch nog behoorlijk fanatiek te kunnen zijn. Vrouw Daphne Deckers gaf op eerste paasdag namelijk een kijkje in een traditie van het gezin en daarbij doet Krajicek flink zijn best.

Krajicek besteedde tijdens zijn leven duizenden uren aan het slaan van een tennisbal naar de andere kant van het net, maar met de Pasen doet zijn gezin een heel ander spelletje. Het blijkt namelijk dat het in de familie traditie is om met die feestdag een spelletje Kubb te spelen.

Dat spel is een soort mix van bowlen, petanque en schaken en wordt gespeeld met houten blokken. Twee teams moeten proberen om met een stok de blokken van het andere team over te werpen. Als dat eenmaal gelukt is dan mag ook het houten blok dat in het midden van het spel staat, de koning, omver gegooid worden. Lukt dat ook, dan win je het spel. Als een team eerder dan is toegestaan de koning omgooit dan verliest dat team.

Krajicek fanatiek tijdens paastraditie

Bij de familie Krajicek is dat spel blijkbaar vaste kost met de Pasen. Deckers deelt op haar Instagram namelijk enkele beelden waarop te zien is dat ze het aan het spelen en schijft erbij dat het traditie is. De schrijfster, presentatrice en actrice laat onder meer zien hoe dochter Emma een stok werpt, maar ook haar man Richard wordt vastgelegd tijdens een worp.

Daaruit blijkt dat de Wimbledon-kampioen van 1996 het spel behoorlijk fanatiek beleefd. Te zien is hoe Krajicek een stok gooit, maar uit zijn reactie valt duidelijk op te maken dat hij niet het doelwit niet heeft geraakt. Hij gooit de handen op het hoofd nadat hij ziet waar de stok terecht is gekomen. "Het haalt het beste in ons naar boven", schrijft Deckers bij de video.

i De reactie van Richard Krajicek na zijn worp. © Instagram / Daphne Deckers

Goed nieuws voor gezin na zware hartoperatie

Het gezin Krajicek/Deckers kreeg afgelopen week overigens nog heel mooi nieuws te horen. De oud-tennisser moest vorig jaar namelijk een heftige operatie aan zijn hart ondergaan en er was een kans dat zijn aandoening erfelijk zou zijn. Dochter Emma en zoon Alec moesten daardoor na de succesvolle ingreep bij hun vader ook door de medische molen en kregen gelukkig te horen dat zij het probleem niet onder de leden hebben.