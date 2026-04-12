Jannik Sinner heeft zondag de finale van het masterstoernooi in Monte Carlo gewonnen. Hij was in twee sets te sterk voor Carlos Alcaraz en herroverde daardoor ook de nummer één-positie op de wereldranglijst. Bovendien verdient hij een flink bedrag aan prijzengeld.

De 24-jarige Italiaan rekende op het gravel van Monaco in twee sets af met zijn grote rivaal Alcaraz: 7-6 (5) 6-3. Het was de eerste keer dat Sinner een groot graveltoernooi op zijn naam wist te schrijven.

Hij nam ook de koppositie op de wereldranglijst van de Spanjaard over. Sinner stond van 10 juni 2024 tot 7 september 2025 aan de top van de ranking en keerde in november 2025 even terug voor een week. Alcaraz nam de nummer 1 positie over en draagt die nu weer over aan Sinner. Het was de zeventiende keer dat Sinner en Alcaraz op het hoogste niveau tegenover elkaar stonden. Sinner behaalde in Monaco zijn zevende overwinning op Alcaraz, van wie hij tien keer verloor.

Prijzengeld

Sinner heeft met zijn eindzege ook een mooi zakcentje verdient. De totale prijzenpot van het toernooi in Monaco bedraagt 6.309.095 euro, dat was vorig jaar nog 6.128.940 euro. Voor de winnaar ligt bijna een miljoen klaar. De viervoudig grandslamwinnaar verdient 974,370 euro.

Alcaraz gaat ook niet met lege handen naar huis. Hij verdient 532,120 euro als verliezend finalist.

Dankbaar voor sponsors en koningshuis

Sinner sprak na afloop zijn dank uit naar de organisatie van het toernooi in zijn eigen woonplaats. Hij bedankte ook de sponsors. De Monte Carlo Masters vinden plaats in de luxueuze Monte Carlo Country Club. Hoofdsponser van het toernooi is het exclusieve horlogemerk Rolex. De Italiaan bedankte ook het koningshuis van Monaco. Prins Albert II en prinses Charlène waren aanwezig bij de uitreiking van de trofee.