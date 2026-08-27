Flavio Cobolli en Belinda Bencic stonden donderdagnacht in de finale van het gemengd dubbeltoernooi op de US Open. Na afloop sprak de Italiaan zijn Zwitserse tennispartner liefdevol toe. Dat leidde tot hilariteit op de baan.

Cobolli en Bencic verloren de finale van het Tsjechische duo Jakub Mensik en Karolina Muchova. Voor de winnaar lag een bedrag van 1 miljoen dollar klaar, maar de verliezend finalisten blijven niet met lege handen achter. Zij wonnen 500.000 dollar.

De twee koppels waren erg aan elkaar gewaagd en de finale werd uiteindelijk beslist met een supertiebreak. Mensik en Muchova wonnen met 6-3, 1-6, 10-6. Na afloop stonden ook de verliezers het publiek in New York te woord.

'Ik hou ervan'

Daarbij was Cobolli bijzonder lovend over zijn dubbel partner. "Belinda, je bent een geschenk. Ik hou ervan om met je te spelen. Ik hou ervan om bij je te blijven." Die woorden leidden tot hilariteit bij de aanwezigen. Bencic sloeg haar hand voor haar gezicht. "Niet op die manier...", voegde Cobolli toe.

"Maar we zijn een ongelooflijk team", vervolgt hij. "Je zult altijd een fan hebben. Ik zal je altijd steunen. Bedankt voor alles. Alles wat he me de afgelopen weken hebt gegeven en ook toen we in het verleden samenspeelden. Ik wens je veel succes in het toernooi. Je verdient het om ooit een Grand Slam te winnen."

US Open

Het enkelspel in het hoofdtoernooi van de US Open gaat komende week van start. Aan het dubbeltoernooi deden veel grote namen mee. Zo vormde Carlos Alcaraz een duo met tennislegende Serena Williams. Het duo werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de verliezend finalisten. Novak Djokovic ging de strijd aan samen met nummer één van de WTA-ranglijst Aryna Sabalenka. Zij gingen al in de eerste ronde onderuit.

Mis niets van de US Open op Sportnieuws.nl. Volg via onze tennispagina het laatste nieuws, bekijk het prijzengeld en raadpleeg de tv-gids om te zien hoe je kunt kijken naar het laatste grandslamtoernooi van het jaar.