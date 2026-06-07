De totale prijzenpot voor Roland Garros steeg dit jaar met liefst tien procent gestegen, maar toch leidde het in aanloop naar het grandslamtoernooi tot een rel. De toptennissers vonden de stijging namelijk niet genoeg en wilden meer, maar dat kregen ze niet. Desondanks zal winnaar Alexander Zverev erg blij zijn met wat er op zijn rekening gestort gaat worden. Bekijk hieronder welk bedrag aan prijzengeld hij krijgt.

In totaal viel er op het gravel in Frankrijk maar liefst 61,7 miljoen euro te verdienen. Dat was een toename van ongeveer tien procent, want in 2025 zat er 5,4 miljoen minder in de prijzenpot van het toernooi. Ondanks die toename waren de rapen echter flink gaar.

Topspelers als Aryna Sabalenka, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz uitten in een open brief voor het toernooi hun onvrede over het prijzengeld. Zij willen dat de spelers 22 procent van de opbrengsten van het toernooi krijgen. De verwachting is dat het percentage deze keer rond de 15 procent uit gaat komen. Ook wilden ze dat er een fonds opgericht wordt om pensioenen, gezondheidszorg en zwangerschapsverlof te financieren.

De wereldtoppers sloten zelfs een boycot niet uit, maar meer dan een protestactie op de persdag voor het toernooi gebeurde er niet. De organisatie hield de poot stijf en veranderde niets aan het prijzengeld. Hoewel de spelers dus enorm ontevreden zijn, zullen finalisten Alexander Zverev en Flavio Cobolli waarschijnlijk erg blij zijn met hun prijzengeld.

Prijzengeld Roland Garros

Zverev krijgt als winnaar van de finale namelijk liefst 2,8 miljoen euro. Verliezend finalist Cobolli moet het met precies de helft doen. Alle 128 spelers in het hoofdtoernooi kregen gegarandeerd 87.000 euro. Bekijk hieronder wat elke ronde precies waard was.

Winnaar: 2.800.000 euro

Verliezend finalist: 1.400.000 euro

Halve finale: 750.000 euro

Kwartfinale: 470.000 euro

Achtste finale: 285.000 euro

Derde ronde: 187.000 euro

Tweede ronde: 130.000 euro

Eerste ronde: 87.000 euro

Nederlanders

Jesper de Jong verdiende uiteindelijk het meeste van onze landgenoten. Hij haalde verrassend de vierde ronde en krijgt dus bijna drie ton. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp verloren in de eerste ronde en mogen 87.000 euro bijschrijven.

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