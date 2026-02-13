Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hielden de Nederlandse eer hoog op de ABN AMRO Open in Ahoy. De twee haalden de kwartfinale in Rotterdam en verdienen daar een mooi zakcentje mee.

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de laatste vier te bereiken van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De als zevende geplaatste Nederlander boog in twee sets voor de Canadese topspeler Félix Auger-Aliassime: 6-7 (2) en 2-6.

Ook Botic van de Zandschulp werd in de kwartfinale van het ABN AMRO Open uitgeschakeld na een nederlaag in drie sets tegen Alex de Minaur: 6-3, 6-7 (4) en 5-7. Van de Zandschulp won de eerste set van de Australiër, maar moest toch zijn meerdere erkennen in de nummer 8 van de wereld.

Prijzengeld

Door het halen van de kwartfinale op de ABN AMRO Open vangen Griekspoor en Van de Zandschulp weer een mooie bijverdienste. Een kwartfinaleplaats in Rotterdam levert namelijk naast 100 ATP-punten ook nog eens 67.470 euro op.

Ten opzichte van vorig jaar is het prijzengeld voor de winnaar flink gestegen. In 2025 ging de Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz met 399 duizend euro aan de haal. Ditmaal zijn de echte toppers niet aanwezig, dus kunnen de overgebleven mannen zich verheugen op een prijs van maar liefst 460.555 euro. Daarnaast liggen er 500 ATP-punten klaar voor de winnaar in de Nederlandse havenstad.

Positie Prijzengeld ATP-punten Winnaar €460.555 500 Tweede plaats €247.800 330 Halve finalist €132.060 200 Kwartfinalist €67.470 100 Verliezer tweede ronde €36.015 50 Verliezer eerste ronde €19.205 - Verliezer tweede ronde kwalificatie €9.600 - Verliezer eerste ronde kwalificatie €5.385 -

Flinke prijzenpot

In totaal wordt er een flinke prijzenpot uitgekeerd aan alle tennissers in Rotterdam. Ten opzichte van 2025 is het totale prijzengeld met 2,54% omhoog gegaan. Dat betekent dat er nu een totaalbedrag van 2.462,660 euro voor het oprapen ligt.