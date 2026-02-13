Na een veelbewogen week voor het Nederlandse tennis moet het tennistoernooi ABN Amro Open het doen zonder Nederlanders. Vrijdag werden zowel Tallon Griekspoor als Botic van de Zandschulp uitgeschakeld in de kwartfinale.

Tennisser Botic van de Zandschulp is in de kwartfinale van het ABN AMRO Open uitgeschakeld na een nederlaag in drie sets tegen Alex de Minaur: 3-6 7-6 (4) 7-5. Van de Zandschulp won de eerste set van de Australiër, maar moest toch zijn meerdere erkennen in de nummer 8 van de wereld. De Minaur treft de Fransman Ugo Humbert in de halve finale.

Blessure Tallon Griekspoor

Tallon Griekspoor redde het niet tegen de nummer 6 van de wereld, de Canadees Félix Auger-Aliassime. Bij een achterstand van 7-6 3-2 liet de Noord-Hollandse toptennisser zich behandelen. Dat schetste al een somber beeld van zijn mogelijkheden om zich nog terug te knokken tegen de Canadees.

Felix in fine form! The Canadian was too good for Tallon Griekspoor tonight and joins the semifinal lineup: 7-6 6-2. 👏



Jaume Munar or Alexander Bublik stands in between the No.2 seed and another #abnamroopen final. 👀 pic.twitter.com/ciUdqBpRiK — ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 13, 2026

Er volgde nog een break in het nadeel van Griekspoor. Op 5-2 zat hij tijdens de pauze op het bankje met een witte handdoek over zijn hoofd gedrapeerd, als om even te ontsnappen uit zijn benarde situatie. Auger-Aliassime, toernooiwinnaar in 2022, serveerde de match vervolgens sterk uit.

Gedoe in het Nederlandse tennis

Daags voor het toernooi in Ahoy te Rotterdam kwam Griekspoor met harde woorden richting de Nederlandse tennisbond. Hij vindt dat de oefenbanen in Amersfoort van matige kwaliteit zijn, wil dat Jacco Eltingh zich vaker laat zien bij de trainingen en laakt het dat Davis Cup-captain Paul Haarhuis parttime in dienst is. Ook wil Griekspoor dat het Davis Cup-team wat kleiner wordt, want er worden in zijn optiek spelers uitgenodigd die niet thuishoren in het team.

Vervolgens zei collega Jesper de Jong dat Griekspoor met zijn ongezouten kritiek Nederland te kakken zou zetten. Dat pikte Griekspoor niet. "Hij zegt dat ik het land te kakken zet, terwijl hij van de nummer 500 van de wereld verliest als kopman. Als hij na zo'n optreden zo'n grote mond durft te hebben, moet hij eerst in de spiegel kijken", zei Griekspoor in een interview met de NOS. Hij verwees naar de confrontatie van Nederland uit tegen India van het weekend voor het ABN-toernooi begon.



