Zondag had voor Barbora Krejciková in het teken moeten staan van haar rentree in een WTA-finale. In de eindstrijd in Rosmalen zou de Tsjechische het opnemen tegen Robin Montgomery. Vlak voor het begin van die wedstrijd kwam Krejciková echter met triest nieuws.

Barbora Krejciková was één van de grootste namen bij de vrouwen op de Libema Open in Rosmalen. De Tsjechische won in het verleden al een Wimbledon en Roland Garros, maar zakte de laatste jaren op de WTA-ranking. Inmiddels staat de 30-jarige Krejciková op de 45ste plek. Zondag zou ze voor het eerst sinds de Wimbledon-finale van 2024 weer een WTA-finale spelen.

Afmelding

Daar moet ze echter een streep doorzetten. Krejciková meldde zich vlak voor het begin van de finale af vanwegens ziekte. "Ik voelde me al een tijdje niet lekker en na overleg met de medische staf is gebleken dat ik niet in staat ben om vandaag te spelen", liet ze daarover weten. "Ik had zo uitgekeken naar de finale en de kans om voor de titel te strijden, maar vandaag is dat helaas niet mogelijk."

Dat ze plots moet afzeggen zorgt voor een balende Tsjechische. "Ik ben verdrietig dat het toernooi zo voor mij moet eindigen. Mijn focus gaat nu op een zo spoedig mogelijk herstel", aldus Krejciková die de organisatie én tegenstander Robin Montgomery feliciteert.

Voor de 21-jarige Montgomery zou het zondag haar eerste finale worden. De mondiale nummer 484 krijgt de titel in Rosmalen nu dus cadeau. Zij zal met de winst in Nederland wel een sprong maken op de wereldranglijst. Na een week van zeer sterk tennis kan ze hoe dan ook trots zijn op het behalen van de titel.

Mannenfinale

Later op zondag staat wel nog de finale bij de mannen op het programma in Rosmalen. Daarin treft de Australiër Alex de Minaur, de nummer zes van de wereld, Kamil Majchrzak uit Polen. Hij staat op plek 76 van de ATP-ranking. De Minaur kan bovendien de eerste tennisser worden sinds Richard Krajicek in 1997 die zowel het toernooi in Rosmalen als die in Rotterdam in hetzelfde jaar wint.

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