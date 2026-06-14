Jesper de Jong blijft uitstekend presteren op gravel. De Nederlandse tennisser maakte onlangs veel indruk op Roland Garros en trok die lijn door bij het challengertoernooi in het Italiaanse Cattolica. In de finale van dat evenement rekende De Jong zondag simpel af met de Spanjaard Roberto Carballes Baena: 6-3, 6-2.

De Jong, de nummer 83 van de wereld, speelde zaterdag nog een moeizame halve finale, maar een dag later was hij in de finale oppermachtig. Hij kwam in de eerste set nog wel tot twee keer toe een break achter, maar repareerde die beide keren direct. De Jong nam daarna het heft in handen en won liefst tien van de laatste twaalf games: 6-3, 6-2. Voor de Nederlander is het zijn vierde titel bij een challengertoernooi, het niveau onder de ATP Tour, en zijn eerste in ruim twee jaar tijd.

Sterke weken na Roland Garros

De titel in Cattolica past bij de sterke periode waarin De Jong zit. De Nederlander maakte onlangs veel indruk op Roland Garros, waar hij als lucky loser de vierde ronde bereikte. De Jong was in de kwalificatie uitgeschakeld, maar werd door een afmelding alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Die kans benutte hij optimaal. Hij versloeg onder anderen Stan Wawrinka, voormalig winnaar van Roland Garros, en groeide uit tot een van de verrassingen van het toernooi. Uiteindelijk werd hij in de vierde ronde uitgeschakeld door Alexander Zverev. De Duitser was in drie sets te sterk: 7-6(3), 6-4, 6-1. De nederlaag van De Jong was geen schande, want Zverev won zelfs de titel in Parijs.

Op weg naar hoogste positie ooit

De Jong maakte al een flinke sprong op de wereldranglijst door zijn goede prestatie in Parijs en doet dat maandag opnieuw. Hij zal op de nieuwe ranking namelijk stijgen van de 83e plek naar de 72e positie. Daarmee benadert hij zijn beste notering ooit. De Jong stond vorig jaar eventjes op de 71e plaats, één positie hoger dan maandag.

Wimbledon

De meeste tennissers spelen momenteel grastoernooien, maar De Jong kiest ervoor om nog wat langer op gravel te blijven tennissen. Komende week spelt hij in het Italiaanse Parma opnieuw een challengertoernooi op die ondergrond. Daarna zal hij direct richting Wimbledon gaan. Daar moet hij zich via de kwalificaties zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De Jong gaat in Londen dus pas voor het eerst dit jaar op gras spelen.

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