Tim van Rijthoven deed heel wat tennismonden openvallen in de zomer van 2022. Uit het niets won hij het Libéma Open. Die vorm trok hij door naar Wimbledon, waar hij op het heilige gras imponeerde. Maar door blessures moest de inmiddels 29-jarige Van Rijthoven vroegtijdig stoppen. Toch lonkt een rentree in een opvallende rol.

In Rosmalen versloeg Van Rijthoven in die ene zomer topspelers als Taylor Fritz, Félix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev, van wie hij in de finale won. Zo heet als hij was, stootte hij door naar de vierde ronde van Wimbledon. Daar pakte zelfs nog een set tegen tennisicoon Novak Djokovic. Het leek de grote doorbraak van Van Rijthoven, alleen niets bleek minder dan waar.

Er volgden iets meer dan een handvol duels op topniveau. De Nederlander viel van de ene in de andere blessure. Vorig jaar zomer maakte hij bekend te stoppen. "Door een hardnekkige elleboogblessure die ondanks alle revalidatie en medische trajecten niet voldoende herstelt, ben ik gedwongen om afscheid te nemen van de sport waar ik mijn hele leven voor heb geleefd", sprak hij met pijn in zijn hart.

Eigen bedrijf gestart

Toch heeft Van Rijthoven het tennisleven nog niet helemaal losgelaten. Hij is zijn eigen bedrijf begonnen: ATHLcode. Daarin biedt hij tennistraining aan voor negen of achttien weken. "Het zou zonde zijn om niet al mijn ervaringen en kennis te delen. Het tennis heeft mij veel gegeven in mijn leven", zegt hij in gesprek met het Brabants Dagblad.

Van Rijthoven gebruikt zijn eigen ervaringen als lesmateriaal. Daarbij blijft het niet alleen bij tennisoefeningen en warming-ups, ook worden mentale tips gedeeld. "Ik dacht: Ik ga het gewoon doen. Omdat ik weet dat mensen dit heel leuk vinden."

Andere rol in tenniswereld

De lancering van het bedrijf dat hij met twee vrienden startte, was deze week in Rosmalen. Op de heilige grond waar hij in 2022 zijn eerste enige ATP-titel pakte. Daar was Van Rijthoven ook te gast als analist bij Ziggo Sport. Dat werk lijkt de voormalig toptennisser, die moeilijk stil kan zitten, ook wel wat. "Ik ben benaderd om mijn analyse op wedstrijden los te laten. Twee dagen", verklaart hij.

"Ik heb uitgesproken dat dit een van mijn eventuele nieuwe passies zou kunnen worden. Ik merk dat ik tennis nog steeds heel leuk vind. In principe is het proeven, maar wel met de mogelijkheid op meer."

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