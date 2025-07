Wimbledon heeft opnieuw een duidelijk signaal gegeven aan Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld speelt bij elk toernooi zijn wedstrijden op de grootste baan, maar in Londen gaat het woensdag allemaal net even anders en dat is niet voor het eerst. Novak Djokovic is daarbij zijn plaaggeest.

Sinner is al ruim een jaar de nummer 1 van de wereld en bijna elke tennisvolger was het er voor Wimbledon over eens dat de Italiaan samen met titelverdediger Carlos Alcaraz en Djokovic bij de topfavorieten hoort om het toernooi te winnen. De Italiaan heeft zich ook naar de kwartfinales geslagen in Londen, al had hij daar wel een miraculeuze ontsnapping voor nodig.

Veel tennisfans kopen inmiddels speciaal een kaartje voor Sinner, maar op Wimbledon blijkt dat hij qua aanzien nog altijd niet op gelijke hoogte staat met Djokovic. De Serviër, die het toernooi in Londen al zeven keer won, heeft van de organisatie namelijk de voorkeur gekregen om zijn kwartfinale op het centre court te spelen woensdag.

Djokovic belangrijker dan Sinner

Op Wimbledon worden dinsdag zowel bij de mannen als bij de vrouwen de laatste twee kwartfinales gespeeld. De organisatie verdeelt deze over de twee grootste banen van het tennispark. Op het centre court is er dus maar ruimte voor één mannenpartij en dat betekent dat er moest worden gekozen tussen Sinner en Djokovic.

Wimbledon heeft uiteindelijk Djokovic verkozen boven de nummer 1 van de wereld. De Serviër, die slechts als zesde geplaatst is op Wimbledon, speelt zodoende de tweede partij van de dag tegen de Italiaan Flavio Cobolli, de nummer 24 van de wereld. Sinner wordt zodoende 'gedegradeerd' naar het No.1 Court, de tweede baan.

De nummer 1 van de wereld speelt daar de tweede wedstrijd van de dag tegen de Amerikaan Ben Shelton. Wat de keuze voor de partij van Djokovic extra opvallend maakt, is het feit dat Sinner dus tegen een andere top 10-speler speelt. Overigens is er wel nog een kleine kans dat de Italiaan door een blessure niet in actie komt.

Dat de organisatie voor Djokovic heeft gekozen, valt gezien zijn staat van dienst wel te begrijpen. Hij won Wimbledon zeven keer en verloor ook nog drie keer de finale. De 24-voudig grandslamkampioen haalde bij de vorige zes edities minimaal de eindstrijd. De afgelopen twee jaar verloor hij de finale van Alcaraz.

Tweede keer

Het is al de tweede keer dit toernooi dat de organisatie van het grandslamtoernooi Sinner op de tweede baan laat spelen. Dat gebeurde ook al in de eerste ronde en dat was zelfs op een dag waarop er drie wedstrijden werden gespeeld op het centre court. Djokovic speelde al zijn partijen op de grootste baan.

