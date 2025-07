Novak Djokovic plaatste zich woensdag maar weer eens voor de halve finales van Wimbledon door de Italiaan Flavio Cobolli te verslaan. De Serviër sloeg daarmee ook een record van zijn voormalige rivaal Roger Federer uit de boeken.

Djokovic had wat problemen in zijn vijfde partij op Wimbledon dit jaar. De Serviër verloor de eerste set van de Italiaan, maar verhoogde vervolgens zijn niveau aanzienlijk en won uiteindelijk in vier sets. Wel liet hij de fans enorm schrikken toen hij in de laatste game keihard onderuit ging.

Djokovic bleef even liggen waarop de umpire en zijn tegenstander polshoogte kwamen nemen, maar de Serviër stond snel weer op en kon verder spelen. De 24-voudig grandslamkampioen bleek fit genoeg om de twee volgende punten en daarmee de wedstrijd binnen te halen.

Djokovic slaat record Federer uit de boeken

Voor de inmiddels 38-jarige tennislegende wordt het alweer zijn veertiende halve finale op Wimbledon en daarmee vestigt hij een indrukwekkend record op het heilige gras. Er is tenslotte geen enkele man die vaker de laatste vier wist te bereiken. Djokovic deelde het record tot woensdag met Federer, die dertien keer de halve finales haalde.

"Wimbledon was, is en zal altijd het meest speciale toernooi zijn dat we in onze sport hebben. Het betekent heel veel voor me dat ik op mijn 38ste nog steeds in staat ben de eindfase van Wimbledon te halen", reageerde Djokovic na afloop op zijn mijlpaal.

Hoewel Djokovic en Federer regelmatig in hetzelfde jaar de halve finales wisten te halen, troffen ze elkaar opvallend genoeg slechts één keer in die ronde. Dat was in 2012 en toen won Federer. Wel kwamen ze elkaar in 2014, 2015 en 2019 tegen in de finale. Die werden allemaal gewonnen door Djokovic.

Serviër jaagt op oude rivaal

Djokovic zal echter vooral hopen om Federer dit jaar met een ander record te evenaren. De Zwitser is met acht titels nog altijd de recordkampioen op Wimbledon. Djokovic staat op zeven en heeft dus de kans om op gelijke hoogte te komen. Dat belooft wel een loodzware opgave te worden, want Djokovic speelt vrijdag in de halve finales tegen Jannik Sinner, die hem op Roland Garros nog met duidelijke cijfers versloeg.

Als Djokovic die partij wint dan speelt hij in de finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen titelverdediger Carlos Alcaraz en Taylor Fritz. De Spanjaard won de afgelopen twee edities in de finale van Djokovic.

