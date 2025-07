Novak Djokovic bereikte op woensdagavond de halve finale van Wimbledon na een spannende partij tegen Flavio Cobolli. Toch zijn er zorgen rondom de Servische toptennisser.

Djokovic, de nummer zes van de wereldranglijst, en Cobolli, de nummer 22, maakten het erg spannend in de kwartfinale. Cobolli won de eerste set na een tiebreak, waarna Djokovic de tweede set wist te pakken.

In de derde set was de spanning weer te snijden en zat Cobolli opnieuw volledig in de wedstrijd. Hij nam zelfs de leiding met 5-4 in games. Djokovic gooide uit frustratie zijn racket door de lucht. De ergernis had ook te maken met de laaghangende zon, die regelmatig in zijn ogen scheen.

Daarna zette hij zijn pet op en gaf geen enkele game meer weg. Hij trok de derde set met 7-5 naar zich toe. In de volgende set wist Cobolli opnieuw knap weerstand te bieden. Djokovic had het echter moeilijk met het rumoerige publiek. Hij klaagde erover en hield zijn wijsvinger voor zijn mond.

Bezorgde gezichten

De Serviër wist Cobolli in de beslissende set te breken en kreeg vervolgens de kans om de partij in de laatste game met zijn eigen service af te maken. Toen kwam echter een schrikbarend moment. Djokovic gleed uit en viel, waarna hij een tijdje op het gras bleef liggen. Er was geen gezicht te zien dat er niet bezorgd uitzag. Het waren slechts enkele seconden, maar het voelden als extreem lange seconden.

Na wat rekken en strekken herpakte Djokovic zich, en wist zich van een recordbrekende veertiende halve finale op Wimbledon te verzekeren. Op de baan gaf hij geen details over zijn fysieke toestand, maar tijdens de persconferentie onthulde hij wat er precies gebeurd was. "Het gebeurde allemaal zo snel... Ik gleed uit en voelde al dat een spier in mijn vierde set opspeelde. Hij zat strak, en net op matchpoint gleed ik uit. Maar ik wist me door de volgende twee punten heen te knokken, wat geweldig was."

Halve finale

De halve finale staat aankomende vrijdag op het programma. De Serviër neemt het dan op tegen Jannik Sinner, de nummer één van de wereld. Het is echter nog de vraag of Djokovic fit genoeg is om dan het heilige gras te betreden. Veel tijd om te herstellen van zijn pijntjes heeft hij niet. De Servische toptennisser gaat vandaag zien hoe erg de blessure is.

"Het is niet de eerste of laatste keer dat ik ben uitgegleden, maar wel dit jaar, wat verrassend is omdat ik een speler ben die graag glijdt op gras. 's Avonds is de luchtvochtigheid hoger, is het gladder en is de kans groter dat er iets gebeurt. Gelukkig kon ik de volgende twee punten winnen en de wedstrijd pakken. In de komende 24 tot 48 uur zullen we zien hoe ernstig de blessure is en daarop ons herstel afstemmen", aldus Djokovic.

In de andere halve finale van Wimbledon nemen Carlos Alcaraz en Taylor Fritz het tegen elkaar op.

Veertiende halve finale

In Londen maakt de Serviër kans op zijn 25e Grand Slam-titel. Het is de veertiende keer dat hij de halve finale van het toernooi bereikt. Djokovic behoort tot de absolute grootheden die Wimbledon deze eeuw heeft voortgebracht. Hij schreef het toernooi al zeven keer op zijn naam: in 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 en 2022. De afgelopen twee edities moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in Carlos Alcaraz.

