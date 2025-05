Eerste dag Roland Garros meteen opgeschrikt door incident: schreeuwende vrouw afgevoerd

De eerste dag van Roland Garros stond bol van de verhalen. Helaas zorgde de regen in Parijs voor flink wat uitstel. Maar tussen de buien door werd er flink getennist. Behalve bij de Italiaanse topper Lorenzo Musetti, die zijn partij tegen de Duitser Yannick Hanfmann onderbroken zag worden door een merkwaardig incident.

Al vroeg in de eerste set ging het ineens mis tijdens een service van Hanfmann. Op 2-2 probeerde de Duitser weer op voorsprong te komen, toen een vrouw op de tribune uit het niets begon te schreeuwen. Uit vrees voor iets ernstigs, draaiden de televisiecamera's snel weg en schakelde het beeld naar een shot van veraf. Commentatoren zeiden volgens Express vervolgen dat stewards en medisch personeel op de persoon afsnelden.

'Geholpen met weggaan'

De tribunes tijdens de wedstrijd zaten al bomvol. Niet eens per se omdat Musetti en Hanfmann zulke publiekstrekkers waren, maar vooral omdat na hun partij de afscheidsceremonie van Rafael Nadal gepland stond. Duizenden fans én beide spelers waren vervolgens volledig afgeleid toen de vrouw uit het niets begon te schreeuwen. De Engelse commentatoren bevestigden het incident al snel. "Een vrouw onder ons heeft het even niet meer. Personeel is er snel op af gekomen en ze wordt nu geholpen met weggaan."

'Ze staat weer, met een beetje hulp'

Nadat de onruststoker was geholpen en het stadion had verlaten, keerde de rust al snel weer terug. "Ze ziet er oké uit", omschreven de commentatoren de situatie daarna. "Ze staat weer, met een beetje hulp. Dat was de reden voor al het geluid." Hanfmann kon na de korte onderbreking weer verder met de wedstrijd en serveerde de game zonder problemen uit. Een paar uur later bleek hij kansloos tegen de Italiaanse toptennisser. Musetti staat dankzij de zege in drie sets in de tweede ronde.

