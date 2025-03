Emotioneel betoog toptennisster over haar uitbarstingen: 'Ik huilde drie weken lang elke dag'

Iga Swiatek heeft een drastisch besluit genomen. De Poolse toptennisster, nog altijd pas 23 jaar oud, is helemaal klaar met alle kritiek, oordelen en verwensingen die ze de afgelopen weken naar haar hoofd geslingerd kreeg. De nummer twee van de wereld heeft haar emotionele uitbarstingen in een uitgebreid statement verklaard.

Swiatek is na haar dopingschorsing alweer opgeklommen tot de nummer twee van de WTA-ranking. Maar het viel fans, experts en kijkers op dat ze op de eerste toernooien van 2025 opvallend emotioneel oogt. Bijvoorbeeld op het afgelopen WTA-toernooi in Indian Wells. In de finale sloeg ze uit frustratie een bal weg, die per ongeluk in de buurt van een ballenjongen belandde. Het leverde haar veel kritiek op.

Excuses

Die gebeurtenis helpt ze uit de wereld door te zeggen dat meteen haar excuses aanbood aan de jongen en dat die geaccepteerd werd. "Mijn bedoeling was nooit om op de ballenjongen te richten, maar alleen maar om mijn frustratie te laten gaan door de bal te slaan. Ik verwachtte niet zulke harde kritieken. Normaal gesproken ben ik in staat om die impulsen te negeren, dus ik kan half-grappend zeggen dat ik geen ervaring heb met dit soort situaties en dat ik mijn richtingsgevoel slecht beoordeelde."

'Geen gezonde standaard'

Maar bij dat moment bleef het niet bij. De laatste maanden staat Swiatek te boek als 'overemotioneel' bij de critici, terwijl ze normaal gesproken juist een robot wordt genoemd omdat ze zo weinig emoties toont op de baan. "Als ik heel erg gefocust ben en ik geen emotie laat zien, word ik een robot genoemd. Nu dat ik meer toon, gevoelens uit of vanbinnen worstel, word ik ineens kinderachtig en hysterisch genoemd. Dat is geen gezonde standaard", richt ze zich tot de critici.

Dopingschorsing

Ze verwijst voor haar worstelingen met vooral zichzelf naar de dopingschorsing die ze eind 2024 uitzat. Ze werd positief bevonden, maar na onderzoek bleek dat er een vervuilde stof per ongeluk in haar lichaam terecht was gekomen. Daardoor werd de schorsing na een maand al opgeheven. Maar van de nasleep ervaart de 23-jarige Poolse nog altijd last. "Nog geen zes maanden geleden voelde het alsof mijn carrière aan een zijden draadje hing."

'Elke dag huilen'

Ze vervolgt: "Ik was drie weken lang elke dag aan het huilen en ik wilde niet eens meer de baan op. Nu, na alles waar ik doorheen ben gegaan, ben ik nog steeds aan het verwerken wat er gebeurd is. Ik weet dat tennissen met frstraties van vroeger niet goed is. Mijn team en ik hebben dit heel snel opgemerkt, maar mijn gedrag veranderen kost me veel tijd, energie en steun van mijn team. Ik geloof er heilig in dat soms twee stappen terug zetten om er weer één vooruit te zetten, ook goed is. Ik bereik mijn doelen op mijn eigen tempo."