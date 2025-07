Hij was een aantal jaren geleden de tennishoop van Nederland, maar na de laatste tijd vernam de sportwereld maar weinig van Tim van Rijthoven. De man die in 2022 nog veel indruk maakte op Wimbledon door het Novak Djokovic lastig te maken, kwam daarna nauwelijks in actie. De 28-jarige heeft daarom een moeilijk besluit moeten nemen.

De man die in 2022 doorbrak met winst op het grastoernooi van Rosmalen doet dat niet uit eigen wil. Hij kampt al jaren met een zeer vervelende blessure en moet daarom stoppen met tennissen. "Met pijn in het hart moet ik vandaag iets delen wat ik lange tijd heb geprobeerd te verwerken", zo schrijft hij op Instagram. "Mijn professionele tenniscarrière komt geforceerd ten einde."

Hardnekkige elleboogblessure

"Door een hardnekkige elleboogblessure die ondanks alle revalidatie en medische trajecten niet voldoende herstelt, ben ik gedwongen om afscheid te nemen van de sport waar ik mijn hele leven voor heb geleefd." De laatste jaren raakte Van Rijthoven als tennisser volledig uit beeld. Het niveau van 2022, toen hij het toernooi van Rosmalen won en op Wimbledon één set won van Novak Djokovic, haalde hij nooit meer. Dat kwam mede door die elleboogblessure waar hij al lange tijd last van heeft.

Van Rijthoven baalt van beslissing

Het besluit doet hem veel verdriet. "Ik had het graag anders gezien. Ik had graag afscheid genomen op mijn eigen voorwaarden, met een racket in mijn hand en het publiek op de tribune. Maar soms beslist het lichaam anders dan het hoofd."

Dit kalenderjaar speelde Van Rijthoven slechts twee partijen. Deze werden allebei verloren. Ook vorig jaar kwam hij zonder succes maar mondjesmaat in actie. De laatste keer dat hij een tenniswedstrijd won was in 2023.

Grootste succes in Nederland.

Zijn grootste succes boekte hij dus tijdens het ATP toernooi in Rosmalen. In eigen land baarde de toen nog onbekende Brabander opzien door in de finale Daniil Medvedev in de pan te hakken. Het werd 6-4 en 6-1. Een paar weken later schitterde hij op Wimbledon tegen onder meer Djokovic. De zege in Rosmalen bleek zijn eerste en uiteindelijk enige ATP-titel.

